Ángel de Brito habló con Wanda Nara y contó qué le dijo la conductora sobre su salud

La salud de Wanda Nara sigue siendo noticia. Ayer por la noche, en LAM, Ángel de Brito contó que durante el fin de semana habló por teléfono con la conductora quien le contó lo que estaba atravesando y lo autorizó a brindar cierta información al respecto.

“Voy a contar cosas que estoy autorizado por la protagonista, que es Wanda, con la que hablé el fin de semana”, comenzó aclarando para evitar críticas, luego del aluvión de comentarios negativos que recibió Jorge Lanata tras revelar el supuesto diagnóstico de la conductora casada con Mauro Icardi. “ Wanda me contó que sus hijos no sabían qué estaba atravesando. Solo sabían que se había internado y que se había hecho unos chequeos. Obviamente, como cualquier padre, creo yo, como cualquier adulto, intentan pilotear la situación hasta tener un diagnóstico certero y qué tratamiento y qué pasos hay que seguir a partir de ahora”.

El conductor también desmintió algunos de los rumores que circularon en los últimos días. “Muchos dijeron también que Wanda ya estaba internada en una institución especializada. La información real es que se hizo estudios la semana pasada y, como dice en el descargo, hay valores que no dieron bien. Está atendida por un gran profesional, muy reconocido en el mundo de la medicina, especialista en lo que supuestamente tiene que tratar. Digo supuestamente porque todavía ella no lo sabe. Hoy a la mañana no tenía el diagnóstico ”, agregó.

“Yo me la encontré en los Martín Fierro, en la pos fiesta. Estuvimos charlando, bailando, y me dijo que se iba de vacaciones con Mauro y con los chicos a Europa y que allá se encontraba con la hermana. Antes de viajar, creo que el miércoles o jueves, se fue a hacer los estudios de rutina acá porque se siente contenida por los profesionales argentinos, le gusta cómo le explican las cosas y son médicos menos fríos que en otros lados”, continuó relatando De Brito. “ Cuando se hace los estudios encuentran que los valores no estaban bien. Se repiten esos estudios y los valores vuelven a dar de la misma manera ”.

Hasta el momento de los análisis, ella se sentía bien, salvo por una pequeña molestia. “ El único síntoma que tenía Wanda antes de ir a hacerse el chequeo de rutina era una pequeña molestia en el bazo. No sabía si era ginecológico, de los ovarios, o del bazo. No sentía nada preocupante como para ir a hacerse un control”.

Tras remarcar la importancia de hacerse estudios de rutina, el conductor intentó generar conciencia sobre la detección temprana de ciertas enfermedades. “Tuvo la suerte de ir a hacerse los chequeos anuales porque se podría haber ido de viaje sin hacerse nada”, enfatizó. “Wanda y Mauro se iban a ir hoy, pero todo cambió después de los resultados del miércoles”, culminó.

El mensaje de Wanda

En un posteo de Instagram que realizó este lunes por la tarde, Nara le contó a sus seguidores que la semana pasada concurrió a realizarse chequeos de rutina y que “algunos valores salieron mal”, por lo que decidió internarse para hacerse más estudios.

Wanda Nara publicó su descargo en Instagram y reveló cómo se encuentra actualmente (Fuente: Instagram/wanda_nara)

“Como toda mamá, intenté ocultarles a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo, porque aún no tenía un diagnóstico certero”, explicó en un fragmento del texto. En esa misma línea, se refirió a la información que dio Jorge Lanata y la polémica que se generó alrededor de eso: “Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio”.

“Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”. Por último, agradeció el apoyo recibido, contó que está a la espera de más resultados y afirmó que mantendrá el tema en la intimidad familiar para preservar a los cinco menores: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

