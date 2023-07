“Lo negociamos en terapia de pareja”, el inesperado rol de Christopher Nolan, en una promesa que Matt Damon le hizo a su esposa

escuchar

Muchos nombres de Hollywood hacen de sus terapeutas un miembro más de la familia. Actores y actrices, agobiados por extensas horas de trabajo, encuentran en la psicología una herramienta para equilibrar su vida laboral con su cotidianeidad familiar. Y Matt Damon reveló que asiste a terapia de pareja junto a su esposa, Luciana Barroso, y que allí conversaron sobre la posibilidad de que el actor se tomara un tiempo sabático. Así debía ser, hasta que apareció en escena Christopher Nolan.

La película Oppenheimer fue dirigida por Christopher Nolan

En una nota con Entertainment Weekly, Damon contó que había resuelto descansar brevemente de la actuación, pero que le aseguró a su esposa que esa decisión quedaba en suspenso, si lo llegaba a convocar Nolan para alguno de sus proyectos. Y contra todo pronóstico, el director efectivamente lo llamó para que se sumara al elenco de Oppenheimer. De ese modo, Damon explicó: “Esto les va a sonar falso, pero les aseguro que es así. Había negociado muchísimo con mi esposa la posibilidad de tomarme un tiempo libre”. Y en relación a su vínculo profesional con Nolan, Matt agregó: “Hace algunos años yo había actuado en Interstellar, pero luego Chris me congeló durante un par de películas, por lo que yo no estaba en su lista”.

ARCHIVO - El director Christopher Nolan posa en el Festival de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 12 de mayo de 2018. Tras una disputa pública sobre la estrategia de lanzamiento con Warner Bros., la próxima película de Nolan, sobre J. Robert Oppenheimer y el desarrollo de la bomba atómica, será lanzada por Universal Pictures. (Foto por Arthur Mola/Invision/AP, Archivo)

Más adelante, y en relación a por qué Nolan estropeó esos planes de un tiempo sabático, Damon aseguró: “Sin embargo en terapia de pareja, y esto es cierto, lo único que podía invalidar mi receso era una llamada de Christopher Nolan. Y esto lo dije sin saber si él estaba o no trabajando en un nuevo proyecto , porque eso es algo que jamás te dice. Él siempre llama de la nada”. Y dicho eso, el realizador sorpresivamente se puso en contacto con Damon, para proponerle componer a Leslie Groves, el director del proyecto Manhattan. De esa forma, el descanso del actor quedó suspendido una vez más.

La importancia de su relación con Luciana Barroso

Matt Damon junto a Luciana Barroso TIDNY-308

Matt Damon es un actor que elige cuidadosamente cada uno de sus nuevos proyectos, aunque eso no lo exime de protagonizar algunos títulos que no dan los resultados esperados. Y en esa línea, en una reciente entrevista el intérprete recordó un episodio en el que cayó en “una depresión” mientras filmaba una película que sabía que no iba a funcionar. “¿Qué he hecho?”, reconoció haberse preguntado en medio del rodaje al advertir que el proyecto no estaba saliendo como él esperaba.

“Creo, sin nombrar ninguna película en particular, que a veces te encuentras en una película que sabes que tal vez no sea lo que esperabas que fuera y todavía la estás haciendo”, dijo Damon en una entrevista en Jake’s Takes. Y enseguida, reveló quién fue la persona que lo instó a seguir adelante y no abandonar la filmación antes de tiempo. “Recuerdo que estaba por la mitad de la producción y todavía quedaban meses. Había llevado a mi familia a algún lugar, los había molestado. Recuerdo a mi esposa levantándome porque caí en una depresión (…). Ella simplemente dijo: ‘Estamos aquí ahora’”, confesó a corazón abierto el intérprete de 52 años.

Matt Damon y su esposa, la argentina Luciana Barroso. Llevan más de 17 años juntos y tienen tres hijas Fotonoticias

“Me enorgullezco, en gran parte por ella, de ser un actor profesional y lo que eso significa. Ir y rodar 15 horas por día, dando absolutamente todo. Incluso cuando sabes que va a ser un esfuerzo fallido. Si puedes hacer eso con la mejor actitud posible, entonces eres un profesional, y ella realmente me ayudó con eso”, agregó.

Si bien el protagonista de éxitos como Identidad desconocida no nombró la película en cuestión, tiempo atrás habló sobre un proyecto que estaba convencido de que sería un fracaso. El título en cuestión es La Gran Muralla, film estrenado en 2016 y cuyas recaudaciones no se acercaron ni cerca a la inversión inicial. Los números dicen que la película generó alrededor de cincuenta millones cuando la producción desembolsó el triple. Además, se rodó íntegramente en China, lo cual concuerda con los dichos del actor de tener que mudarse por varios meses junto a toda su familia.

LA NACION