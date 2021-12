Entre lágrimas, Nicolás Cabré recordó su última charla con Alfredo Alcón

Nicolás Cabré recordó el vínculo que tenía con Alfredo Alcón, con quien trabajó desde los comienzos de su carrera. El actor estuvo invitado en Los Mammones (América) el programa que conduce Jey Mammon y dio detalles de la relación especial que forjó con su colega. Además recordó cómo fue la visita que le hizo días antes de su fallecimiento. “Él fue lo más maravilloso que me pasó en la carrera”, expresó emocionado.

Lo primero que hizo Cabré al hablar de su colega fue relatar el día que se conocieron, cuando coincidieron en un proyecto laboral: “Adrián Suar me citó en su oficina y fui y empecé a subir una escalera y él estaba de espaldas, se da vuelta y me dice ‘Nico’, y yo decía ‘Alfredo Alcón sabe quién soy’. No solo eso sino que después me dijo ‘¡no puedo creer que voy a trabajar con vos!’ y me abrazó. Él es, fue y será lo más maravilloso que me pasó en la carrera y en la vida”.

Nicolás Cabré estuvo en Los Mammones (Foto: Captura de video) Captura de TV

Ante la pregunta del conductor sobre si había podido despedirse de Alcón, que murió en 2011, Cabré relató que efectivamente fue a antes del fallecimiento. “Tuve la suerte de que me llamaron en uno de sus últimos días. Fuimos con un grupito de personas a saludarlo a su departamento y hablamos, nos reímos. Alfredo ya estaba mal, ya estaba solo físicamente, pero nos hizo reír hasta el último día. Era una persona muy divertida”, relató, con la voz quebrada.

Acerca de quiénes integraban el grupo reducido de artistas con los que compartió esa última visita, el actor nombró a Adrián Suar, Joaquín Furriel y Guillermo Francella.“Cada uno estaba contando anécdotas y recordándolo. Tuvimos ese momento porque sabíamos cuál era el desenlace y nos fuimos a nuestras casas cada uno. Tuve la suerte de agradecerle y estuvo muy bien”, agregó, casi al borde de las lágrimas y emocionando a todos en el estudio.

En ese sentido, remarcó: “Fue algo que me hizo bien. Poder decirle gracias y desearle un buen viaje”. Vale recordar que el reconocido actor murió a los 84 años después de luchar contra una larga enfermedad.

A lo largo de la charla, Cabré también recordó cómo fue trabajo que compartieron. “La primera vez que fuimos a grabar estuvimos en un motorhome, me acerqué y le dije ‘hola, Alfre, ¿cómo te va?’ y él me dijo: ‘¿cómo hacemos (la escena)?’ . Ahí yo pensé que me estaba poniendo a prueba para que yo le dijera algo. A mí me cuesta, tampoco soy tan dado de buenas a primeras. Lo único que me salió decirle es si no lo sabés vos Alfred”, narró.

Nicolás Cabré y Alfredo Alcón trabajaron juntos durante muchos años

Por otra parte, explicó que para él fue “un maestro” y que le enseñó muchas cosas de la profesión. “Él nunca se puso el cartelito con nadie, no lo necesitaba, tampoco necesitaba blanquear que tenía miedo ni mostrar qué era lo que sentía, o el terror que le agarraba antes de comenzar una función. Alfredo era lo más grande del mundo”, concluyó.