Nicolás Cabré habló de su relación con la prensa y recordó un episodio que hizo estallar a su papá

Nicolás Cabré fue invitado a Los Mammones (América) y habló de su difícil relación con los medios de comunicación, sobre la cual reveló su decisión de poner un límite en los últimos años. Si bien admitió que nunca tuvo que explicarle nada a nadie sobre lo que se decía sobre él, reconoció que a su padre [Norberto Cabré] sí le molestaba particularmente. El hombre, contó, protagonizó un hecho puntual con una persona en las afueras de un canal.

“¿Es verdad que a tu papá le molestaba mucho cuando te criticaban o hablaban mal de vos?”, le preguntó Jey Mammon al actor durante la entrevista. “Él lo odiaba”, admitió el exnovio de Laurita Fernández. Así, mientras Cabré recordaba sus orígenes como actor y cómo su familia lo apoyó a lo largo de su carrera, el conductor intentó retrotraerlo a un hecho puntual que lo molestó particularmente. “Un día él escuchó algo de vos…”, alcanzó a decir el también músico que al instante fue interrumpido por su invitado: “Dijeron que yo era sucio”.

Esto, recordó, puso a su padre de mal humor. “Él se volvía loco. Yo le decía que no hiciera nada. Nada, nada. Y él decía no. Después, con el tiempo me enteré que él, en determinado horario, daba vueltas por América para que lo paren”, afirmó en referencia a Norberto, que era taxista.

Nicolás Cabré habló de su mala relación con la prensa y recordó un episodio con su padre

Sin dar nombre, el actor sostuvo que mantuvo un encuentro con una persona con la que su padre tenía cierto resquemor e intentó solucionar el problema porque sabía de la anécdota. “Con esa persona me encontré y me lo contó, yo sabía la anécdota. Una persona se subió y ahí nació una anécdota súper tranquila pero nunca decidimos contarla. Él me dijo que no la iba a contar nunca. No la conté”, añadió.

Por otro lado, explicó que si bien no es de hablar mucho con los medios -por más que tuvo motivos para hacerlo nunca salió a defenderse, pese a que sabía que esto le molestaba a su papá-, reconoció: “No quiere decir que no me moleste, pero siempre tuve la tranquilidad de que cuando iba a mi casa, mi papá no me preguntaba nada. Sabía las cag***s, no es que pensaba que su hijo era un santo. Pero todas las otras nunca las tuve que explicar. Al día de hoy, gracias a Dios, ya medio que salí de ese foco”, sostuvo el actor.

Nicolás Cabré contó que su padre daba vueltas por un canal para que lo paren Captura de TV

Más tarde, en el segmento “Las 21 de las 21″ Nicolás fue consultado sobre si en algún momento de su vida había tenido ganas de irse a las manos con algún periodista. “No llegue a tener ganas boxear, sí he tenido mis dichos”, aclaró y sintetizó: “Lo entiendo de otra manera, hoy por hoy, el único límite que pongo es mi hija. Si estoy con Rufi, evítenme, pero después entiendo que hay cosas que van a preguntar, que se van a decir, y he intentado modificar algunas cosas: no creo que la culpa sea toda de ellos. He tratado de cambiar”.