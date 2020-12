La conductora televisiva visitó la ciudad de Tandil en los últimos días de este 2020 y aprovechó para compartir con sus seguidores imágenes suyas mientras disfrutaba del paisaje del lugar Crédito: Instagram

28 de diciembre de 2020 • 17:07

Finaliza este difícil 2020 y las famosas buscan pequeñas salidas para huir un rato de la ciudad y relajarse entre bellos paisajes naturales. Es el caso de Sol Pérez, que está de visita en Tandil, y aprovechó para subir a sus redes sociales fotografías donde se la ve disfrutar del sol, de la pileta y de las bellas sierras del lugar luciendo una mínima bikini violeta.

"Hola, Tandil", escribió la conductora de Canal 26 en su cuenta deInstagram. Al texto le agregó el emoji de un corazoncito rojo y una cara sonriente con ojos enamorados. La publicación se completa con una serie de imágenes de la exchica del tiempo que posa de frente, perfil y espaldas con el fondo natural de las sierras tandilenses recortadas en un cielo de un celeste perfecto.

La conductora de Canal 26 aprovechó su posteo para escribir una frase que describe su actitud en la vida: "Soy como un ave en vuelo, y a la vez los pies en el suelo" Crédito: Instagram

Pérez aparece en la mayoría de las fotos en el borde de una piscina con una mano sobre la cabeza, un gesto sensual y un traje de baño de dos piezas de tamaño exiguo cuyo color violeta combina con el tostado de su piel.

Las fotos de este posteo publicado el domingo por la conductora cosecharon casi 210.000 Me gusta, pero las vivencias tandilenses de Pérez continuaron en otra imagen que subió horas más tarde.

Sol Pérez visitó Tandil y exhibió en sus redes sociales la manera en la que disfrutó del sol y de la naturaleza del lugar Crédito: Instagram

Allí, se la ve metida a medias en la pileta con la bikini violeta, de espaldas, y otra vez con las sierras y la vegetación del lugar haciendo las veces de fondo de la imagen. Pero en este caso, el posteo de la conductora estuvo acompañado con una frase con ribetes poéticos en los que ella parece autodefinirse ante sus seguidores y manifestar su actitud para la vida.

"Siempre actuaré como he querido actuar, no me doblegaré jamás. Sé lo que soy, donde quiero llegar y quién me acompañará. Porque soy como un ave en vuelo, y a la vez los pies en el suelo", escribió la conductora en su publicación y recibió cientos de comentarios elogiosos de sus seguidores, dirigidos tanto a su foto como a su sabia reflexión.