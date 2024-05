Juana Viale compartió el gran logro que cumplió después de 16 días en altamar: “Finalmente”

Escuchar

Juana Viale atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida, rodeada de naturaleza, en altamar y completamente enamorada. Junto a su pareja, el deportista náutico Yago Lange, se adentró en uno de esos viajes dignos de un libro de aventuras. Emprendieron una gran travesía por el océano Atlántico, donde atravesaron puntos importantes como Cabo Verde y Gibraltar. En las últimas horas, en tanto, los tripulantes completaron una parte del itinerario y la conductora compartió el gran logro con sus seguidores de Instagram. “Finalmente, pudimos gritar ‘¡tierra a la vista!’”, celebró.

A principios de abril se conoció la noticia de que la conductora se ausentaría de su programa, Almorzando con Juana (eltrece) para embarcarse en un viaje por el océano de casi 30 días. Su abuela, Mirtha Legrand, fue la encargada de reemplazarla. Juanita Viale emprendió un viaje en velero junto a su pareja, Yago Lange, hijo del medallista olímpico Santiago Lange, y un equipo de tres personas más, con el fin de estudiar el Atlántico, recoger plásticos que contaminan las aguas y grabar imágenes para un documental.

Juana Viale expresó su felicidad tras concretar una nueva etapa del viaje (Foto: Instagram @juanavialeoficial)

Los tripulantes fueron retratando distintas instancias de la travesía, como cuando llegaron a la línea del Ecuador e hicieron el ritual de Neptuno. Pero ahora, después de varios días en el medio del agua, llegaron a una nueva instancia de la aventura. “Finalmente, pudimos gritar ‘¡tierra a la vista!’”, expresó Juanita en una Storie que compartió en Instagram. Asimismo, entre paréntesis, resaltó: “Tema aparte: la cara de sueño y felicidad, apretás la licuadora y sale sonrisa de ensueño”.

Juana Viale y Yago Lange llegaron a tierra firma tras 16 días en el océano (Foto: Instagram @juanavialeoficial)

Enamorada, Juana Viale compartió una postal de su novio (Foto: Instagram @juanavialeoficial)

En la foto que subió se la pudo ver sentada en el velero, con un traje de baño y un short, descalza, con pulseras y tobilleras. Pero fue su sonrisa con dientes la que lo dijo todo y demostró la más pura y sincera felicidad que sentía en ese momento. Asimismo, compartió una foto de su novio, inmerso en la naturaleza, una vez ya en tierra firme. “Verde que te quiero verde”, escribió Viale.

Por su parte, Lange, compartió una postal de una isla a la que llegaron y expresó: “Tierra a la vista después de 16 días en altamar”. Además, grabó un video donde se pudo ver el momento en el que Marko Magister, Sebastian Vereertbrugghen y Mery Sackmann, quienes viajaron con ellos, bajaron del velero y se dirigieron a la costa.

El paradisíaco lugar al que llegaron los viajeros (Foto: Instagram @merysinplastico)

Los viajeros llegaron Fernando de Noronha en Brasil (Foto: Instagram @blueocean.sailing)

En cuanto al sitio al que arribaron, desde la cuenta de Instagram de Blue Ocean Sailing, la cual coordina el viaje, advirtieron que estaban en Fernando de Noronha, un archipiélago al noreste de Brasil. “Gran parte de la isla está protegida como parque nacional terrestre y marino”, explicaron. En cuanto al itinerario, explicaron que se quedarán unos días allí para recorrer el lugar y recargar energías para el próximo tramo del viaje.

Juana Viale habló con Mirtha Legrand desde el medio del océano y le contó detalles increíbles de su viaje

El domingo, en plena transmisión de Almorzando con Juana, Mirtha Legrand tuvo la oportunidad de entrevistar telefónicamente a su nieta en el medio de su viaje.“Estoy en el medio del océano. Hoy cruzamos el Ecuador, salimos desde Canarias, desde la isla de Lanzarote y ya estamos cruzando el Ecuador. En breve estaríamos llegando a Brasil, que es el primer destino final”, reveló la actriz.

La conductora le preguntó reiteradas veces a su nieta cuándo regresaba a la Argentina, a lo que finalmente Juanita dijo: “A la Argentina cuando llegue me tomo un avión y me clavo los tacos aguja y los vestidos de [Gino] Bogani y vuelvo”. No obstante, no dio fecha exacta de su vuelta al país.