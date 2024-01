escuchar

Durante la jornada del pasado lunes, en la que la Academia de Televisión estadounidense celebró la 75° edición de los galardones que distinguieron a lo mejor de la producción de series, miniseries, películas para TV, realities y demás programas de variedades emitidos entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023, muchos usuarios se expresaron interesados en las redes sociales en comenzar a ver a algunas de las más distinguidas.

Acá te contames en cuáles plataformas se pueden ver estas producciones tan premiadas:

The Bear

Esta serie cuenta la historia de Carmy, un joven chef de alta cocina, que regresa a su casa en Chicago, tras la muerte de su hermano, y debe hacerse cargo de su local de sandwiches, mientras trabaja para hacer un gran cambio, para el lugar y también para sí mismo. Se puede ver The Bear en Star+.

La producción se llevó un gran número de premios, incluidos:

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Ayo Edebiri.

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Ebon Moss-Bachrach.

Mejor Actor en una Serie de Comedia: Jeremy Allen White.

Mejor Dirección en una Serie de Comedia y Mejor Guion en una Serie de Comedia: Christopher Storer.

Mejor Serie de Comedia.

Abbott Elementary

Esta serie, que cuenta la historia de un grupo de profesores de una escuela pública en Estados Unidos con escasos recursos, pero que se esfuerzan en ayudar a sus alumnos a tener éxito y triunfar en la vida, se llevó el premio a Mejor Actriz en una Serie de Comedia para Quinta Brunson. Se puede ver Abbott Elementary en Star+.

The White Lotus

Esta mezcla entre comedia y misterio que propone la segunda temporada de la serie, tiene base en el resort del White Lotus, en donde uno de sus huéspedes, Dominic Di Grasso, viaja para descubrir sus raíces sicilianas con su padre y su hijo. Mientras que también está una mujer, quien se encuentra vacaciones con su esposo y una pareja de amigos. Se puede ver The White Lotus en HBO Max.

La producción se quedó con el premio a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama para Jennifer Coolidge.

Succession

La serie logró arrasar en la entrega de premios Emmy, dado que se llevó una estatuilla, prácticamente, en cada una de las categorías. Esta cuarta entrega le dio el cierre perfecto a la historia de la familia Roy, en medio de comedia y misterio. Se puede ver Succession en HBO Max.

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama: Matthew Macfadyen

Mejor Guion en una Serie de Drama: Jesse Armstrong

Mejor Dirección en una Serie de Drama: Mark Mylod

Mejor Actor en una Serie de Drama: Kieran Culkin

Mejor Actriz en una Serie de Drama: Sarah Snook

Mejor Serie de Drama

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

La miniserie en la que se explora la vida de Jeffrey Dahmer, y las razones que probablemente lo llevaron a convertirse en uno de los asesinos seriales más famosos de los Estados Unidos, llegó a ganar un Emmy a Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Película para la TV para Niecy Nash-Betts. Se puede ver Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story en Netflix.

Beef

Esta comedia dramática, combinada con thriller y hasta tragicomedia, fue una de las más premiadas de la noche. Se puede ver Beef en Netflix.

Mejor Dirección en una Serie Limitada o Antología y Mejor Guion en una Serie Limitada o Antología: Lee Sung Jin

Mejor Actor en una Serie Limitada o Antología: Steven Yeun

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Antología: Ali Wong

Mejor Serie Limitada o Antología

Black Bird

Este thriller policial basado en la novela In with the Devil: a Fallen Hero, a Serial Killer, A Dangerous Bargain for Redemption logró el Emmy a Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Antología para Paul Walter Hauser. Se puede ver Black Bird en Apple TV+.