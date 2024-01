escuchar

Netflix inició el año con el pie derecho gracias la renovación de su catálogo, el cual ahora incluye una película que se ha robado la atención -y el corazón- de sus suscriptores.

A pocos días de su estreno en la plataforma, la película Despertar del duelo ha logrado colarse a los rankings de lo más visto. Esto debido a que toca temas que, aunque son importantes, no suelen ser abordados en las producciones cinematográficas.

La película de Netflix que acaba de estrenar la plataforma y ya se roba la atención de sus usuarios

Se trata de una comedia romántica que habla sobre el duelo ante la pérdida de una persona amada y que es protagonizada por Dan Levy, Luke Evans y Ruth Negga.

El filme cuenta la historia de un hombre sumido en una gran depresión por la muerte de su madre y de su marido, y que intentará redescubrirse y vivir su duelo durante un viaje a París con sus amigos. Además, tendrá que enfrentar verdades y secretos muy dolorosos que irán surgiendo.

La película de Netflix que acaba de estrenar la plataforma y ya se roba la atención de sus usuarios

La película Despertar del duelo ha tenido una excelente recepción por parte de las grandes audiencias y las críticas han sido variadas, aunque en su mayoría positivas. “Levy crea en su primer largometraje un brillante drama sobre el amor y la pérdida y el poder restaurador de la amistad”, expresó The Hollywood Reporter sobre el filme, mientras que Paste Magazine se refirió a este como “una exploración sincera y a veces dolorosa de la vida después de la pérdida”. Si aún no la viste, esta producción no te decepcionará si la eliges como opción.