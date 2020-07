Ernesto Tenembaum: "El gobierno es muy latoso en la toma de decisiones"

"Que sea un gobierno de coalición no es una excusa para que un gobierno esté trabado", afirmó Ernesto Tenembaum Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de julio de 2020 • 11:28

Ernesto Tenembaum consideró que dentro del gobierno que encabeza el presidente Alberto Fernández "hay una tensión que no se va resolver" y "una pulseada tremenda" con el sector de la coalición que representa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner . Y agregó: "Esto genera un gobierno con mucho enfrentamiento y muy latoso en la toma de decisiones".

El conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos) analizó los contrapuntos que se manifiestan públicamente entre los dos sectores del gobierno y las críticas que recibe el presidente Fernández, incluso desde algunos medios kirchneristas, "que lo tratan de 'pelele'", sostuvo.

"Cuando una vicepresidenta escribe algo por afuera, quiere decir que no puede resolverlo por dentro. Hay una pelea muy dura sobre el perfil del Gobierno que viene desde el principio y lo de Vicentin tiene algo que ver", desarrolló el periodista.

"En algunos medios kirchneristas, ayer escuchaba a Daniel Tognetti , lo tratan a Alberto como si fuera un 'pelele', falta que le digan 'el boludo este', con ese tono muy de barricada", afirmó, y agregó que es "Cristina la que unifica todo esto".

"Estamos otra vez en un prolegómeno de una pulseada tremenda que se da en distintas áreas de gobierno", anticipó Tenembaum. "Esa tensión no se va a resolver. Es una tensión que existe y genera casos como el de Vicentin, por ejemplo. Y que no se resuelva ni de un lado ni del otro genera un gobierno con mucho enfrentamiento, y muy latoso en la toma de decisiones, que se embarra, que viene, que va, que se equivoca; como pasó con el impuesto a la riqueza, fijate la reforma judicial, un montón de datos que vos decís, ¿por qué no sale esto que iba a salir? ¿por qué no sale?", se preguntó.

"La explicación es que hay tironeos internos. Pero que sea un gobierno de coalición no es una excusa para que un gobierno esté trabado. Puede haber gobiernos de coalición muy eficientes si hay un vínculo que no sea conflictivo", cerró.