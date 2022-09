Se arrodilló en un muelle para proponerle casamiento a su novia pero un imprevisto arruinó todos sus planes

Uno de los momentos más importantes en la vida de una persona seguramente tenga que ver con el casamiento. Y en particular, con “la propuesta”, esa consulta que suele permanecer por siempre en la memoria de quien la hace y de quien la recibe. Etapa crucial, suele combinar altas dosis de sorpresa, romanticismo y cierta afectación.

Esta semana se viralizó en TikTok la bochornosa anécdota de un novio que se arrodilló en un muelle para pedirle la mano a su novia, pero el momento terminó de la peor manera posible.

En los últimos años, pleno auge de las redes sociales, se viralizaron muchas propuestas de casamientos: algunas tan ambiciosas como originales. Por ejemplo, el mes pasado se difundió la propuesta de casamiento de un novio que reunió a todos sus familiares y amigos para que le dieran una rosa cada uno a su novia, quien caminaba hacia él mediante los pasillos de la casa.

Pero una foto de su papá fallecido arruinó el momento y ella se largó a llorar. En la misma línea, un deportista español decidió arrodillarse ante su pareja luego de participar en el exigente triatlón Ironman de Estonia, pero al agacharse sufrió un calambre y la romanticidad se perdió instantáneamente.

Un hombre le pidió casamiento a su novia, pero al abrir la caja ocurrió lo peor

Un hombre de Brisbane, Australia, preparó un romántico momento en el muelle junto a su hija Harpie, su novia y algunos familiares. En el fragmento difundido en TikTok, se ve que el hombre, de gorra y lentes, abre una cajita con la alianza con la ayuda de su pequeña hija ante los ojos sorpresivos de su novia Stephanie. No obstante, al realizar el movimiento, el anillo saltó, se metió por uno de las ranuras de los tablones de madera y se perdió en el mar.

Ante el brusco movimiento, tanto la novia como el novio gritaron e hicieron lo posible por agarrar el pequeño objeto, pero no tuvieron éxito. Los acompañantes, por su parte, se agacharon a mirar por las ranuras, aunque sin poder divisar la alianza. El incómodo finalizó cuando la novia comenzó a reírse por lo que había pasado y, sin dudas, esta propuesta de casamiento quedará en la memoria de la familia y será una divertida anécdota para relatarle a Harpie cuando crezca.

“Tuvo que decirle a Harpie que el anillo fue besado por los peces y las sirenas para buena suerte”, escribió Stephanie en su cuenta personal de TikTok y el video llegó a más de dos millones de likes y más de 27 mil comentarios. No obstante, la pareja subió una parte 2 del video y manifestaron que él se metió al agua a buscar el anillo y finalmente lo encontró.

Este percance en la propuesta de casamiento es muy parecida a la que tuvo el conductor de televisión Alejandro Fantino hace más de un mes, cuando llevó a Coni Mosqueira a la isla griega de Santorini para pedirle casamiento. “Nunca me había pasado. Me puse nervioso y se me cayó el anillo al agua”, contó después en Intrusos por el Espectáculo, por América. Y a pesar de pensar de que no encontraría nunca más la alianza, por suerte pudo visualizarla y terminar el viaje como lo tenía planeado.