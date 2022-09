Gisele Bündchen, justo antes de que estallen los rumores de divorcio de Tom Brady: “Se lo dije una y otra vez”

Hace unos días, inició una nueva temporada en la NFL y mientras hay fanáticos eufóricos en torno a los emparrillados, Tom Brady no la está pasando bien pese a que se trata del arranque número 23 en su trayectoria deportiva. Los rumores sobre su separación de Gisele Bündchen se han intensificado y los motivos estarían vinculados precisamente a su deseo por permanecer activo en el fútbol americano.

En 2015, la supermodelo brasileña dio un paso al costado de las pasarelas para dedicarle tiempo a sus hijos, lo que ya veía necesario en su vida agitada con dos padres exitosos en sus rubros. En las entrevistas que ha concedido, Gisele ha sido clara sobre el lugar que ocupa su familia en su vida y tampoco ha ocultado su inconformidad por las decisiones de Tom Brady, considerado el mejor quarterback de la historia.

El quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady anunció su retiro a principios de año, pero seis semanas después se arrepintió y decidió continuar (AP Foto/AJ Mast)

En la más reciente, publicada por la revista Elle, Bündchen revela que está lista para regresar al trabajo ahora que sus hijos Benjamin, Vivian y Jack, su hijastro, han crecido: “Me siento muy realizada, como madre y como esposa. Y ahora va a ser mi turno”. Pero no se trata de las pasarelas, sino de la lucha en defensa del medio ambiente con la que siempre ha estado comprometida, pero ahora participará más activamente.

Con relación a su familia y la decisión que tomó Brady tras anunciar su retiro y que semanas después reviró para continuar en Tampa con los Buccaneers, dijo: “Obviamente, tengo mis preocupaciones: este es un deporte muy violento, y tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente”, recuperan en la publicación. “Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero en última instancia, siento que todos deben tomar una decisión que funcione. Él también necesita seguir con su alegría”.

En una entrevista previa al escándalo, otorgada a la revista Elle, Gisele reafirmó su apoyo a Brady, pero reconoció las contras de la práctica de ese deporte @gisele - @tombrady

Sin embargo, esta entrevista sucedió semanas antes de que se desataran los rumores tras la pausa de más de diez días que tomó Brady de las concentraciones con su equipo para atender asuntos personales. La revista asegura que, aunque buscaron una declaración de la modelo brasileña en este contexto, ella se negó a comentar al respecto.

En esta conversación previa al ruido mediático, Gisele dejó claro que se siente satisfecha con lo que hizo en favor de su familia y de la carrera de Brady: “Hice mi parte, que es estar allí para (Tom). Me mudé a Boston y me concentré en crear un capullo y un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y sus sueños. Ver a mis hijos triunfar y convertirse en los pequeños y hermosos humanos que son, verlo triunfar y sentirse realizado en su carrera, me hace feliz”.

El domingo pasado, pese a que no asistió al estadio de los Dallas Cowboys para el debut de los Buccaneers en la NFL, Gisele usó sus redes sociales para enviarle un mensaje de apoyo en esta nueva temporada: “¡Vamos Tom Brady! ¡Vamos Bucs!”, escribió en Twitter. Mientras tanto, los rumores sobre una relación tensa continúan.