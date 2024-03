Escuchar

Desde que comenzó Gran Hermano 2023 (Telefe) no se habla de otra cosa, sobre todo por las actitudes polémicas de algunos de sus participantes en la casa. Sin embargo, el escándalo no solo ocurre puertas para adentro, sino también fuera, en El Debate, donde parte de sus panelistas protagonizan conflictos, y Ximena Capristo, es una de ellas. En las últimas horas, trascendió que habrían desvinculado a la exparticipante de su labor como analista del juego.

Ximena Capristo forma parte de los debates de Gran Hermano

Ángel de Brito fue este viernes quien en LAM (América TV) contó que la esposa de Gustavo Conti había sido despedida del canal. “La semana pasada, el programa decidió correrla a Capristo”, comenzó diciendo, dando a entender que Romina Uhrig sería su reemplazante; sin embargo, tras la noticia de que la exdiputada fue imputada por lavado de dinero junto a su exmarido, Walter Festa, exintendente de Moreno, esta decisión podría haber dado marcha atrás.

Y siguió: “Hay varias situaciones que cayeron mal en la producción de Gran Hermano con respecto a dichos de Capristo”. En ese sentido, mencionó cuando en el programa de Georgina Barbarossa expresó que la “iban a bajar de un balazo”, en vez de decir “de un hondazo”, frase que ‘las angelitas’ sostuvieron que fue por equivocación y no adrede.

Tal como contó el conductor, el día que vio que su silla había sido ocupada por Romina, se puso mal y empezó a decir que la habían echado. “Vamos a ver si con la caída de Romina Uhrig resucita Capristo”, lanzó.

Mientras de Brito sostenía la desvinculación de Ximena, la morocha estaba preparándose en los camarines de Telefe para salir en vivo en La noche de los ex (Telefe) de este viernes. “Me mandaron recién que en el programa de Ángel dijeron que me echaron. Estoy acá en el canal, todavía no me enteré. No fui echada. Estoy acá”, aclaró entre risas.

Minutos más tarde, volvió a filmarse y publicó otra storie en la puerta de su vestuario personal. “Entrando en mi camarín, estoy en el canal, no he sido echada como dicen en televisión”, sentenció. La incógnita recae en sí volvió por lo sucedido con Romina Uhrig, o la información de Ángel de Brito era errada. Todo se sabrá con el tiempo.

La interna entre Ximena Capristo y Laura Ubfal en El Debate

Este mismo viernes, en diálogo con el cronista de LAM, Capristo se refirió a que muchos de sus compañeros de El Debate apoyan a Furia y aseguró que se debe a que “le tienen miedo al Fandom de la polémica participante”. “Laura Ubfal está fanatizada con Furia”, lanzó la morocha. “Yo estoy más del lado de Ceferino (Reato) que de Laura Ubfal”, sumó.

Y completó generando más polémica: “Siempre estuve del lado opuesto de Laura, no sé por qué, es mi opinión. El fanatismo no le deja ver el bosque, creo que es eso”.

Luego de los dichos de la actriz, el notero fue en busca de la palabra de la periodista. “No, chicos. Por favor. Yo no le voy a contestar a nadie que se quiera colgar de mí, menos a ella que le gusta buscar prensa”.

Al escucharla, el periodista le mencionó que su compañera había dicho que muchos panelistas hablaban bien de Furia porque después no se bancaban el “hateo” de los fanáticos. “Chicos, yo hablo en El Debate, ahí digo lo que pienso y los que me conocen y me escuchan saben lo que opino. No le voy a contestar a nadie que opine sobre mí”, cerró.