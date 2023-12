escuchar

Ximena Capristo y Gustavo Conti se conocieron en la segunda edición de Gran Hermano (Telefe) de la Argentina y, desde 2001, mantienen una relación que se convirtió en una de las más estables del mundo del espectáculo y en la que tuvieron a Félix, su hijo. En diálogo con Andy Kusnetzoff en Podemos Hablar (PH), recordó una separación que vivieron y reveló la propuesta que le hizo y él rechazó.

“Yo creo que las relaciones se van construyendo día a día y nosotros tuvimos una crisis muy fuerte en pandemia”, contó Ximena Capristo, en referencia a la relación que mantiene con Gustavo Conti desde hace más de dos décadas. La modelo asistió a Podemos Hablar (Telefe) como invitada, junto a Soledad Silveyra, Nahuel Pennisi, Julieta Ortega y Tobías Medrano; y dialogó con Andy Kusnetzoff sobre las herramientas que emplea para cuidar el vínculo.

Capristo contó cómo fue la separación que atravesó en su relación con Conti. “En pandemia, muchos sufrimos diferentes cosas y nosotros sufrimos esta crisis”, señaló. Y apuntó: “Siempre priorizamos a nuestro hijo y priorizamos nuestro amor, que no se había terminado y que siempre estuvo”.

Además, la exparticipante de la segunda edición de Gran Hermano destacó que, posteriormente, no existieron otras crisis de esa magnitud en la pareja. “Cuando llegamos a estar separados, mi hijo no se enteró nunca”, detalló.

Ximena Capristo y Gustavo Conti formaron una familia con su hijo Félix Instagram: ximecapristo

“¿Creías que ibais a volver o dijiste: ‘Se corta esto’?”, consultó el conductor. Así, la modelo reveló la propuesta que le hizo a su marido, pero en la que recibió un “no” como respuesta. “Yo, en algún momento, le propuse tener una pareja abierta y él me dijo que no”, contó.

Y enumeró las razones que le dio Conti acerca de su decisión de no abrir la relación. “Me dijo que quería tener nuestra pareja de siempre, que no quería invitar a nadie ni compartirme con nadie”, señaló. Y agregó: “Me parece que uno acepta o no acepta. Yo quería probar para ver qué onda, para que sigamos juntos pero ver para otro lado, experimentar estas cosas. No sé, capaz que nos faltaba algo. Pero no hubo quorum”.

El emotivo sueño que tuvo Ximena Capristo con Silvina Luna

Ximena Capristo y Silvina Luna mantuvieron una gran amistad que nació en la casa de Gran Hermano, en la segunda edición del reality. La modelo rosarina falleció el 31 de agosto de este año, luego de permanecer internada en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, tras una complicación en su cuadro de salud.

Su excompañera y amiga reveló un emotivo sueño que tuvo y que emocionó a todos los asistentes al programa. “Yo pude verla, nos despedimos. Los últimos días fui al hospital por última vez y le dije que se ponga bien”, señaló, al alegar que la recuerda todos los días.

Capristo contó cómo Silvina Luna apareció en sus sueños. “Hace dos días, soñé que estaba con ella, las dos sentadas en una mesa. Yo tenía una campera turquesa y le decía: ‘Pero, gordi, ¿vos nos ves?’, y ella nos decía que sí, que nos ve a todos. Fue re emocionante”, apuntó.