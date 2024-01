escuchar

En las primeras semanas de Gran Hermano (Telefe) se armó un grupo sólido conocido como “Las Furiosas”, que lidera Juliana y que, en cada Gala de eliminación, va adquiriendo más fuerza. Sin embargo, las mismas fueron protagonistas de dichos discriminatorios contra Florencia, que se reveló al grupo y fue “expulsada” por su líder. En El Debate (Telefe) se habló de este tema y Sol Pérez le recriminó la falta de tenacidad a Laura Ufbal a la hora de criticar a este grupo, ya que en reiteradas oportunidades se expresó abiertamente en contra de la belleza hegemónica y cómo nacen favoritismos a partir de ello dentro del reality.

El cruce entre las panelistas nació a partir de una nueva sanción del dueño de la casa contra Carla, una de las integrantes de “Las Furiosas”, quien quiso hacer la nominación espontánea, pero quebró la regla al dar a entender públicamente que lo hizo. “Están zarpadas de boca”, señaló Sol Pérez, con relación al juego al límite que hacen estas competidoras.

“Un ejemplo de ello es Flor. Se enojaron con Flor. Y Catalina estuvo muy mal y Furia se aviva y no se mete”, señaló Laura Ubfal, pero rápidamente Sol Pérez salió al cruce: “No solo se enojaron. A mí me gustaría Laura que seas tenaz, como lo sos con otros temas, porque la verdad que hicieron comentarios espantosos para Florencia”.

Asimismo, añadió: “Al igual que hablamos de los comentarios de Isabel. Estuvieron horribles, sobre todo Carla, que estuvo muy mal con los comentarios hacia Florencia y los gestos hablando del cuerpo”. La panelista, por su parte, le dio la razón y afirmó que estaba en contra de su accionar.

No obstante, el cruce quedó ahí y Santiago del Moro le dio pie a Isabel, la última eliminada del programa, para dar su opinión. Cabe destacar que en las últimas semanas, Florencia quedó afuera del grupo porque no se sentía cómoda con la manera en el que estaban jugando sus compañeras Juliana, Cata, Carla y Agostina, y estas le expresaron abiertamente que ya no iba a ser respaldadas por ellas.