escuchar

En el programa Socios del Espectáculo (eltrece), la actriz Ximena Capristo dialogó con el staff periodístico y reveló detalles acerca del distanciamiento repentino que hubo entre su esposo Gustavo Conti y Pedro Alfonso en medio de una gira en el año 2017, cuando ambos protagonizaban la obra de teatro llamada Abracadabra.

Con una gran química en los escenarios, ambos formaron una amistad y una inquebrantable dupla laboral. Sin embargo, con el correr de los días, la relación entre ambos se desquebrajó por cuestiones que aún se desconocen. A pesar de recomponer el vínculo, los dos actores tuvieron un fuerte distanciamiento y Capristo reveló algunos detalles de lo que sucedió en aquella temporada de verano en el año 2017.

“Él lo desconoce porque está apartado de la realidad. Capaz tenía algo personal contra él y no lo quería manifestar. Gus realmente estaba mal, me decía ‘este pibe no me habla’ y yo no entendía porque siempre íbamos a comer juntos, había buena onda y él le decía a Gustavo ‘no me hables’”, aclaró la panelista de Socios del Espectáculo ante las palabras de Chaves y Alfonso quienes, en los últimos días intentaron bajarle la intensidad a este tema.

Ximena Capristo dio detalles del distanciamiento entre Gustavo Conti y Pedro Alfonso

Este cambio brusco, según Capristo, se dio “de la noche a la mañana” y lo agarró de sorpresa al exparticipante de Gran Hermano, quien notó el distanciamiento y se sintió afectado por un hecho del cual no hubo una causa específica. Al indagar sobre el asunto, la actriz llegó a confesar que Alfonso “tenía un apodo” por esta situación, aunque no se animó a blanquearlo.

Lejos de querer generar un conflicto entre las partes, Capristo afirmó: “Soy una mina honesta, no voy a mentir con esto para que me hagan una nota”. Tras este altercado, que fue de público conocimiento, existió un llamado de Alfonso a Conti para pedir disculpas y que el hecho no siga escalando en los medios.

“A fin de año de ese año, Pedro lo llamó por teléfono directamente a Gustavo y le dijo ‘perdóname por todo lo que pasó’. Para ellos quedó todo bien. Saldado”, explicó la modelo, quien, a su vez, le tiró un palito a Paula Chaves: “Ella ni debe estar enterada del tema. Los escuché hablar y hacerme quedar como una descocada que decía cualquiera”, apuntó.

En un intenso ida y vuelta que comenzó a principios de mes, donde Capristo, en reiteradas oportunidades, machacó sobre la actitud de Alfonso, este último, en diálogo con Intrusos, decidió apartarse de la escena: “Prefiero no engancharme. Yo lo quiero mucho a Gustavo y ojalá que nos volvamos a ver”, aseguró.

Incómodo con la situación planteada, el actor decidió no generar más polémicas y le puso un punto final al asegurar que volvería a compartir un elenco con Conti: “Yo volvería a trabajar con Gustavo. Me divierto mucho con él. Y siempre que hemos estado con Gustavo y con Tito, nuestro trío, somos unos nenes y nos divertimos mucho. Y en su momento creo que fue muy linda la dupla que hicimos”, cerró.