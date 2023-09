escuchar

Este domingo, Esteban Lamothe visitó La Peña de Morfi (Telefe) y tuvo un diálogo a solas con el conductor del ciclo, Diego Leuco. El actor habló de su carrera, de su actualidad en el teatro y reveló un dato sobre su pasado que sorprendió a más de uno. Es que el intérprete de El estudiante puso su cuerpo para hacer el modelo del Jesucristo que actualmente es posible ver en Tierra Santa.

Lamothe hablaba acerca de la obra de Antígona en el baño, que está protagonizando en el teatro Astral junto a Verónica Llinás y Héctor Díaz y, a modo de promoción de esa pieza, el actor y galán de varias telenovelas señaló que allí, sobre el escenario él “aparecía desnudo”.

Entonces, aprovechando esa información, Leuco introdujo lo que sería la revelación del invitado al programa: “Tengo un datito sobre tu cuerpo. La gente que quiera ver tu cuerpo en vivo lo puede ver”. “En taparrabos”, añadió él, que ya sabía a lo que se refería el conductor.

“Y desnudo”, agregó Leuco, quien luego explicó de lo que estaba hablando: “El cuerpo de Jesús que está en Tierra Santa es el cuerpo de Esteban Lamothe”. “Soy yo”, admitió entonces el intérprete poniendo sus brazos en la posición en la que las tenía Cristo en la cruz. Ambos se estaban refiriendo a la imagen del Cristo crucificado que se encuentra en el paseo temático que se encuentra en la costanera norte porteña.

Esteban Lamothe dialogó con Diego Leuco en La Peña de Morfi captura telefe

Ante la consulta de cómo llegó a estar su cuerpo allí, el actor de La 1-5/18, explicó: “En esa época tenía una cuñada que se llamaba la Lole que estaba haciendo los animales de Tierra Santa: el camello, la cabra, todo lo que había en el pesebre”.

“Necesitaban un molde de Jesús y lo hicieron conmigo. Yo estaba trabajando de mozo o de pintor y me venía bien la plata. Eran 500 pesos. Supongo que era el uno a uno porque era mucha guita”. “500 dólares”, acotó entonces Leuco.

Esteban Lamothe contó en La Peña de Morfi lo difícil que fue hacer el molde para el Jesús de Tierra Santa Captura Telefe

“Tuki, me desnudaron, me pusieron una bolsa en los genitales, una de nylon grande, de consorcio. Fue una catástrofe”, contó Lamothe y siguió con la parte más dura de su trabajo: “Me tiraron todo yeso arriba, que era muy pesado. Me costaba respirar”.

De inmediato, el intérprete relató otra dificultad que tuvo sobre el final de su tarea como modelo: “Después, cuando me sacaron el yeso me di cuenta de que me tendría que haber depilado. Si bien no soy muy peludo tenía pelos en las piernas. ¡No sabés lo que duele cuando te sacan los pelos del empeine! Me arrancaron todo”.

Esteban Lamothe recordó que para hacer el molde del cuerpo del Jesús que está en Tierra Santa recibió unos 500 pesos, que en aquel entonces, con el uno a uno, eran 500 dólares Alexandra Moges Tierra Santa

“Terminaste sangrando como si fueras Jesús”, indicó el anfitrión de La Peña. “Sí”, asintió el actor y luego aclaró: “Por suerte tenía la bolsa de nylon en los genitales, porque si no...”.

Más adelante, Leuco le preguntó al artista si él se reconocía cuando veía al Cristo de Tierra Santa. “No. Lo veo medio como un cuerpo random, porque tiene la cara de Jesucristo, pero no, soy yo. Soy yo. Era mucho más flaco que ahora, era muy flaquito. Más como el cuerpo de Cristo”.

Para cerrar el tema, el actor señaló algo acerca de su actual aspecto físico en relación con el tiempo en el que fue modelo para representar a Cristo. “Después tuve músculos. Ahí no tenía todavía”, finalizó.