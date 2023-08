escuchar

Esteban Lamothe fue el invitado de Noche al Dente (América) de este martes y brindó una distendida entrevista sobre su carrera y vida personal en la cual se refirió al momento de su vida en el que se convirtió en un galán de telenovela. Al lado tenía como compañera a María Eugenia “la China” Suárez, lo cual, según afirmó, lo benefició.

El programa comenzó con una interpretación de “Loco tu forma de ser” a cargo del conductor Fernando Dente y Lamothe, quien protagonizó un divertido momento cuando realizó un “solo” de güiro en la performance. Luego, el actor se sentó en el sillón del late night show para responder preguntas sobre su carrera artística y su vida personal.

Esteban Lamothe tocó el guiro en Noche al Dente

En un momento de la noche, Dente le consultó por su repentino rol como “galán” de telenovela y el invitado respondió: “Fue raro. En mi comienzo hice un personaje más gracioso. Hacía como de la mano derecha de Joaquín Furriel, que fue alguien importante para mí porque mi papel no tenía prácticamente letra y él me habilitó”.

Antes de pasar a ser un hombre de la televisión, el actor hizo una carrera en el teatro donde tuvo la oportunidad de hacer giras fuera del país. Al mismo tiempo, filmó varias películas independientes, como El Estudiante (2011), donde Adrián Suar lo conoció y lo llevó a hacer el casting para Sos mi Hombre (2012). Esta última telenovela fue un antes y un después en su carrera porque lo condujo a ser reconocido popularmente.

Esteban Lamothe contó el beneficio que le trajo ser galán de la China Suárez

“En esa época te hacías popular, muy rápido como ahora son los youtubers o los músicos. En esa época eran los actores de televisión, pero todavía no era galán”, explicó y luego agregó: “En Farsantes me llaman para hacer un personaje medio de color, medio de malo y después en Guapas y, en simultáneo, en Abzurdah me llamaron para hacer de ‘galán’, digamos”.

“Y te pusieron al lado de la China Suárez…. Te sube el precio en dos segundos”, acotó el conductor del programa, y el actor destacó su teoría sobre cuál fue el beneficio de actuar un romance con una de las actrices más importantes del país. “Pasás de ser 6 o 7 puntos a ser un 10. Te da un beso la China Suárez y sos un objeto de deseo inmediatamente”, señaló entre risas.

“Un beso grande para ella, una gran compañera y una gran actriz”, concluyó Esteban Lamothe.

Esteban Lamothe aclaró las confusiones acerca de su salud: “La gente que me quiere se preocupa”

Hace dos meses, en el marco de una serie de declaraciones por parte de distinguidas figuras como Karina “La Princesita” y Alejandro Sanz sobre los problemas de salud mental que atraviesan, Esteban Lamothe decidió llevar tranquilidad a sus seguidores al momento de aclarar que él no estaba transitando este tipo de problema, luego de que se generara una confusión por una serie de declaraciones que realizó.

“Estoy empezando a envejecer y yo, que estoy muy en contacto con mi cuerpo, lo siento mucho. Estoy en ese momento, medio depre… Es como una nueva pubertad: para viejo soy joven, pero para joven soy viejo. Me doy cringe en una joda y si voy a entrenar la misma cantidad de veces que hace seis años, no rindo lo mismo”, había dicho Esteban Lamothe en una entrevista en el ciclo Escucho ofertas (Canal de streaming Blender).

Al tener en cuenta el contexto a nivel mediático de esta enfermedad, se generó gran revuelo alrededor. Por ello, utilizó Twitter para aclarar sus dichos: “Lamento tener que aclarar b........ Salió en algunos medios que estoy “depre” y la gente que me quiere se preocupa. Nada de eso es verdad. Estoy bien, trabajando mucho y viviendo mi vida, que ya es un muchísimo. Gracias por preocuparse”, escribió el artista un tanto molesto sobre el malentendido que se generó.

Asimismo, continuó en el mismo tono: “Gracias a todo el ejército de ‘gente espiritual’ que me da ‘consejos’ y ‘técnicas’ para salir de una ‘depre’ que no tengo. Cuánta espiritualidad tirada a la basura, que Dios les perdone. Amén”.