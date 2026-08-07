La ex Gran Hermano Denisse González continúa internada: el preocupante mensaje que escribió desde la clínica

A poco más de una semana de su internación debido a bajos niveles de plaquetas, la salud de Denisse González, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe), sigue generando extrema preocupación. En las últimas horas, la joven volvió a dar noticias poco alentadoras y se conoció cuál es la orden médica para abordar el cuadro.

“Hoy no obtuvimos el resultado que esperábamos”, expresó la joven chubutense en una historia que compartió en Instagram el jueves 6 de agosto. “Las plaquetas volvieron a bajar, así que toca cambiar la estrategia. Eso también significa que me voy a quedar unos días más internada. Quería contárselos porque sé que están pendientes de mí y se preocupan. Gracias de corazón por tanto cariño”, sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto suya sentada en la cama del sanatorio mientras hacía manualidades para distraerse y tomaba mate.

Denisse González reconoció que los últimos resultados que obtuvo no fueron los esperados y continuará internada (Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

En cuanto a su cuadro, según indicó Laura Ubfal, la influencer está internada en la Clínica Bazterrica. En esta misma línea advirtió que Flor Cabrera, exparticipante de Gran Hermano, contó en La Linterna (Bondi Live) que la familia de González está viajando desde Trelew para acompañarla, pero que “la orden médica es que tenga pocas visitas por el tema de su situación”.

La participante de la edición 2023-2024 del reality de Telefe debió ser internada luego de que un estudio de rutina arrojara que tenía muy bajas las plaquetas. Aunque en un primer momento hubo un alentador aumento, los valores volvieron a bajar y continúan lejos de los esperados. “Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí”, expresó la joven. De esta misma manera, destacó el apoyo incondicional de su círculo íntimo —que incluye a su novio, el exganador de Gran Hermano, Bautista Mascia—, el trabajo del equipo de profesionales que la acompaña y el cariño de sus seguidores.

Denisse González debió ser internada luego de que un estudio de rutina advirtiera que tenía bajos niveles de plaquetas (Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

A pesar del mal momento, esta semana se dispuso a hacer todo lo posible para sentirse mejor. Se levantó de la cama, se bañó, se cambió la ropa y se filmó frente al espejo del baño del sanatorio mientras se quitaba las cintas con algodones que protegían las áreas donde le inyectaron el suero, se secaba el pelo con el secador, se realizaba su rutina de cuidado de la piel y se perfumaba.

El video que publicó estuvo acompañado por un audio del psicólogo Gabriel Rolón sobre la importancia de dar batalla aun cuando las cosas no salen como uno desea: “Hay que lavarse la cara, vestirse y salir de nuevo a intentar nuevos sueños y a soltar, porque en un momento tenés que dejarte de torturar con el ‘por qué no pude, qué hice mal, cómo es posible que yo no haya conseguido’... ya está”.

El nuevo video que publicó Denisse de Gran Hermano desde su internación

“No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme, bañarme, ponerme linda para mí y salir un rato de la cama”, reflexionó Denisse González sobre su presente. “No cambia el diagnóstico, pero sí cambia un poco cómo se siente el día. Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez”, sentenció.