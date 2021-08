Fabiana Cantilo se sinceró sobre su lucha contra las adicciones: “Llevo 8 años y 9 meses limpia”

Invitada a Almorzando con Mirtha Legrand, el programa que conduce Juana Viale por eltrece, Fabiana Cantilo se refirió al trágico episodio que sufrió Santiago “Chano” Moreno al recibir el disparo de un agente policial y contó los detalles particulares de su situación personal con las adicciones.

“Para llegar a pedir ayuda te tenés que asustar un montón. Me asusté miles de veces y volví a caer. Yo no era adicta al vino, al alcohol, era adicta a otra cosa. Yo pensé que Chano estaba mejor, tengo gente en común que lo está cuidando. Yo gracias a Dios no tengo gente que me adula, tenés que practicar la humildad”, manifestó Cantilo en la mesa más famosa de la televisión argentina.

Además, la cantante reveló la cantidad de tiempo que lleva ella sin consumir ninguna sustancia. “Hoy cumplo 8 años y 9 meses limpia de todo. Cuando digo limpia, hablo de nada. Ni vino ni nada”, detalló.

La artista también reveló cómo pudo librarse de sus adicciones. “Hace años que estoy en Narcóticos Anónimos. Quiero decir eso porque siempre me ponen abajo otras cosas. Hay una ley en Narcóticos Anónimos que no se puede hablar, pero yo sí lo hablo porque hay gente que ha ido a pedir ayuda para salir de la droga a otros lugares y yo recomiendo esto”, dijo Cantilo. Y agregó: “Así que lo siento muchachos, estoy haciendo propaganda, pero lo estoy diciendo de mí, no hablo de otros”.

En cuanto a sus relaciones sentimentales, la cantante mencionó quiénes fueron sus parejas más significativas. “Tuve amores importantes que fueron Fito [Páez], que duró como cinco años, y Nahuel Lerena. Ellos eran los buenos. Después estaban los otros que huían”, aseguró.

La intérprete, quien conquistó a millones de argentinos con sus éxitos musicales, mencionó las razones por las cuáles no funcionaron sus otras conquistas amorosas. “Porque claro, se creían que se llevaban a la tipa canchera, devoradora de hombres, y nada que ver. Soy completamente fóbica, tengo muchísimos problemas sexuales, ahora cambié”, argumentó.

Y para finalizar, Cantilo expresó: “Los que vinieron después de Fito se llevaban a la mina canchera, que toca la guitarra, y yo era una especie de loca, celosa, que los perseguía. Y de canchera no tenía nada”.

