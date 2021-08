Rodrigo Noya habló sobre el escándalo que protagonizó con un delivery de milanesas

Este jueves, Rodrigo Noya aprovechó su visita a Los Mammones (América) para hablar sobre el “chiste” que le hicieron desde un local gastronómico cuando hizo un pedido de milanesas y le mandaron un sticker de Milhouse, el famoso personaje de Los Simpson, en el ticket.

“Hice el pedido por una aplicación y me llega en el ticket de la tarjeta el precio, todo, y abajo un Milhouse impreso”, recordó el actor. “Ingenuamente hice una historia en Instagram”, contó. “A mi me causó gracia, yo me divertí. Entonces, subo una historia diciendo: ‘Bueno, me mandaron un Milhouse, no sé si es para todos o es para mí”, agregó.

Luego de volver a aclarar que lo había compartido como una humorada, Noya continuó: “Y me hablan del lugar de las milanesas y me dicen: ‘Decinos ya a qué sucursal pediste porque esta no es la política de nuestra empresa’. Yo dije que calculaba que era un chiste, pero entendieron que eso era bullying”.

“Para mí eso no es bullying porque es como minimizar la palabra. Creo que fue una gracia, que en un trabajo por ahí no lo podés hacer. Yo no lo tendría que haber publicado, quizás”, reflexionó. “Está bien lo que decís, entiendo igual que hay gente a la que le puede molestar”, acotó el conductor Jey Mammon. “Yo pensé que era algo por el día del niño, pero efectivamente me lo habían enviado solo a mí”, sumó Rodrigo, que se hizo conocido por sus participaciones en Agrandadytos junto a su hermana, dos décadas atrás. Después, comentó entre risas: “Tuve un tiempo de milanesas gratis”.

Momentos más tarde, Noya se puso serio y explicó cómo terminó la historia. “Después me llegaron mensajes: ‘Por tu culpa echaron a un compañero nuestro’. Yo quiero aclarar que no fue mi intención que echaran a nadie”, sostuvo. “Perdoname, por culpa de él lo echaron”, interrumpió Mammon. “A la persona que me lo envió (el mensaje) le dije: ‘Tu compañero cometió un error que en su trabajo no podía cometer, yo solo hice una gracia con lo que él me había enviado. Él fue gracioso y yo también’”, concluyó.

Además, Rodrigo señaló que esa no fue la única vez que lo compararon con un personaje de la ficción. Tiempo atrás, en Mar del Plata, una señora lo abordó en un shopping y le pidió un autógrafo para su nieta que era “fanática de sus películas”. “Cuando le firmé y nos sacamos una foto me dijo que había leído todos mis libros y que quería hacerme una última pregunta sobre cómo hacíamos la magia”, relató el actor, provocando risas entre los panelistas y dando a entender que la mujer lo había confundido con Harry Potter.

LA NACION