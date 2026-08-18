Facundo Arana, actor: “Si no es con María Susini, no quiero a nadie más”

La separación entre Facundo Arana y María Susini a principios de año impactó a todos en el ambiente artístico. Tras casi dos décadas juntos y tres hijos en común, la pareja construyó un perfil bajo, por lo que la noticia causó un gran desconcierto. Frente a las versiones sobre el presente de la relación, el actor rompió el silencio en un móvil con el programa Implacables (elnueve) y no dio vueltas al momento de exponer sus verdaderos sentimientos.

María Susini y Facundo Araná se separaron a principios de este año (Foto: Instagram/@facundoaranatagle)

Durante la charla con la cronista, Arana confirmó la distancia, aunque aclaró el sentido de sus palabras: “Cuando hay puro amor y lo hay, entonces separados o no separados, lo de estar separados o juntos es un detalle al lado de todo lo otro”. Además, definió qué significa para él esta etapa: “¿Qué es estar separado? Si amás, amás. Lo que pasa es que a veces separado es peleado y no es lo que nos pasa, gracias a Dios, no es lo que nos pasó. Sí buscamos todo el tiempo que las cosas funcionen, sobre todo por nuestros hijos y por nosotros mismos”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de formar pareja con alguien más, el artista no dejó margen de duda: “Si no es con María, no quiero a nadie más nunca más. No, olvidate”. Del mismo modo, descartó las versiones que lo vincularon con una mujer en un recital: “Me pusieron de novio con una gran amiga”. Pero la frase más contundente llegó después, cuando la cronista le preguntó si existía la posibilidad de enamorarse de nuevo. Entre risas, Arana contestó: “Ya estoy enamorado. De María Susini. Ya lo saben”.

Facundo Arana y el día que habló con Luis Novaresio sobre María Susini

Días antes, en una entrevista con Luis Novaresio en A24, el intérprete mostró una postura similar. En ese espacio describió a Susini como una persona de felicidad innata: “Es como algo que flota. Si ser feliz fuera flotar, ¡blup! Flota”. A su vez, reflexionó sobre el impacto de un sentimiento tan profundo: “Encontrar eso, así dure un instante, es para siempre”.

Por último, cuando el conductor quiso saber qué haría si Susini entrara caminando al estudio en ese instante, Arana lanzó: “La tacleo al cuello y le doy un beso”.