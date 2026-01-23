Facundo Arana confirmó su separación de María Susini
Un día después de que circularan los rumores sobre su ruptura, el actor terminó con las dudas y reveló que no está más en pareja con la madre de sus tres hijos
Después de que este jueves Pepe Ochoa contara en LAM (América TV) que Facundo Arana y María Susini estaban separados, llegó la confirmación. Fue Ángel de Brito quien se comunicó con el reconocido actor, que no dudó en anunciar que la noticia era cierta.
“Hace un rato hablé con Facundo Arana, me confirmó la separación que ayer anunció Pepe Ochoa”, comentó, al mismo tiempo que aclaró que el próximo lunes el protagonista de la recordada ficción Muñeca brava va a hablar públicamente y contar toda su verdad.
Horas antes, Laura Ubfal también se contactó con Facundo, quien, si bien no aseguró estar separado, dio su versión de los hechos y explicó por qué empezaron los rumores de separación. “Tenemos nuestras idas y vueltas y altos y bajos, como en toda familia que se precie de serlo…“, señaló.
La confirmación de Arana llega después de que este viernes la modelo evitara a la prensa en medio de sus vacaciones en Mar del Plata. En las imágenes que compartió Puro Show (eltrece), se la vio en la playa con el traje de neoprene, con tabla de surf en mano, lista para disfrutar del deporte entre las olas. Mientras el notero intentaba llamarla, María desvió la mirada. “La cara que me puso cuando me vio”, lanzó el periodista.
Y continuó: “Fue una cara como de ‘nooo, qué pesado este pibe’”. Acto seguido, mostraron que, una vez que salió del mar, quiso esquivarlos, por lo que salió por otro lado.
Además, el periodista sumó información que no pasó inadvertida por el panel: “Les quería sumar un dato. Estuve hablando con gente de acá del balneario que conoce su rutina año tras año, y me decían que previo, 2025, 2024, Facundo Arana de vez en cuando se hacía presente en el balneario. Acá en diciembre y en enero no lo vieron ni una sola vez”.
Cuando Pepe Ochoa dio a conocer la primicia en LAM, contó: “Ella lo habla más que él; él está más reticente con esta situación”. A su vez, agregó: “Se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”.
