Fanny Mandelbaum arranca su décima temporada y Daniel Gómez Rinaldi se suma a la radio R770

El programa de interés general Fanny sin miedo, conducido por Fanny Mandelbaum, volvió en 2023, en su décima temporada. El ciclo se emite los jueves, de 16 a 18 h., por la radio streaming Conexión Abierta. Está acompañado en la producción periodística por la agencia Pont Comunicación.

“No hay nada nuevo bajo el sol, y mi programa no es la excepción; hace muchos años que ustedes me conocen, no cambié, y ahora ya es tarde para cambiar. Digo lo que pienso, hago lo que siento y voy a compartir con ustedes, la gente que admiro, las frases que emocionan y todo aquello que toque mi corazón”. Así invita Fanny al oyente a sumergirse en un magazine de entrevistas profundas e íntimas.

Las noticias del ámbito político, social y cultural con entrevistas a grandes artistas en piso, así como la música, serán los protagonistas en 2023.

Televisión: el Dr. Capuya volvió a C5N

Luego de haber dejado C5N para irse a América, el Dr. Capuya regresó a la señal de noticias del Grupo Indalo.

Dr. Capuya regresó a C5N (Foto: Instagram @doctorcapuya)

Capuya actualmente es parte de El Diario de C5N -lunes a viernes de 17 a 19 h.- y en marzo regresará con su ciclo Dr. C a esa misma pantalla; además, se suma a Mañanisima, el ciclo de Carmen Barbieri en la señal Ciudad Magazine. Mientras tanto, sigue con repeticiones en América TV los domingos hasta el último domingo de febrero.

La ahora ex radio Cooperativa se relanzó nueva programación

Desde este mes, Radio Cooperativa AM 770 pasó a llamarse R770. Según informaron, la AM se renueva “apostando a la pluralidad de voces y amplitud de pensamiento, donde los grandes debates de la política, la economía y la sociedad estarán presentes en esta programación”.

Entre las novedades se encuentran Rodo 770 de 6 a 9, con Rodo Herrera, junto a Pamela Molina, Charly Cabanchick, Pablo Varela y Hugo Presman. En el día a día, de 9 a 12 h., con Abigail Lassalle junto a Pablo Mercau, Sebastián Alberio, Emiliano Intervenuto, Jorgelina Traut, Edgardo Chini, Gustavo Idoyaga, Candelaria De La Sota, Néstor Restivo, Cristian D´Alessandro, Gerardo Yomal, y Horacio Finoli.

Los Más Grandes, de 12 a 14, donde Daniel Mollo conduce una gran mesa de especialistas para debatir los temas más importantes del fútbol. El espectáculo tiene su espacio con Daniel Gómez Rinaldi, que conduce Detrás de Escena de 14 a 16 con Meli Gold y Sebastián Alberio. Por las tardes de 16 a 19, Mariano Obarrio encabeza Unas cuantas verdades, junto a Mónica Ortiz, Gastón Tyburzy, y Pablo Varela.

Daniel Gómez Rinaldi donde conduce Detrás de Escena de 14 a 16 por R770 Instagram @danielgrinaldi

Para el cierre del día, Canal abierto de 19 a 20 con Manuel Rodríguez y Cuatro de copas de 22 a 0 con Jorge Rizzo junto a un equipo de profesionales de gran trayectoria en el deporte proponen una mesa de debate futbolero que engancha a cualquier amante de la pelota. Integran el programa Aldo Proietto, Oscar Blanco y Horacio De Bonis.