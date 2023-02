Rivadavia estrena un nuevo fin de semana, Fox Sports ya acelera y Del Plata cambia en el 2023

escuchar

Estos días serán claves para la programación final de Radio Rivadavia, ya que se espera que se concrete la incorporación de Marcelo Longobardi en la primera mañana de la AM 630. Paralelamente, tras algunos cambios de la grilla de la semana, donde se destacan los de Jonatan Viale de 10 a 12, Cristina Pérez de 14 a 16 y la vuelta de El Exprimidor con Ari Paluch de 20 a 22, la radio terminará de estrenar una nueva cara para los fines de semana.

Entre esos cambios se sabe que AgroLink desembarca con Rivadavia Agro los sábados de 6 a 8 de la mano de Carola Urdangarin y Tomás Rivas, que a la vez tienen micros a lo largo de la programación diaria. Mientras tanto, este fin de semana debutó Cristian Palacios con Palacio Real 630, de 19 a 23, tanto los sábados como domingos, para darle paso a Luisa Delfino en su nuevo horario de 23 a 1.

El Sillón de Rivadavia con Ricardo Guazzardi se emitirá los sábados de 17 a 19

El próximo fin de semana se prevé el estreno de un clásico de esa emisora, como lo fue El Sillón de Rivadavia con Ricardo Guazzardi, qué irá los sábados de 17 a 19. No obstante, la AM de Alpha Media mantiene los sábados y domingos sus clásicos ciclos como Todos Juntos con Fernando Carnota, los sábados de 8 a 11; No va más con Manuel Adorni los sábados de 13 a 15; Contacto Digital con Alejando Alfie, Gastón Roitberg y Cecy Domínguez los sábados de 15 a 17; Por las buenas con Ricardo Benedetti y Luis Gasulla los domingos de 14 a 16; Nueva Modalidad con Lucas Morando, los domingos de 16 a 17; y Pasa Montagna con la incorporación de Agostina Biasatti los domingos de 17 a 19.

Cable: Fox Sports presentó su nueva programación para este 2023

Como había adelantado LA NACION, este 6 de febrero era la fecha oficial del relanzamiento de Fox Sports Argentina, con la novedad del simulcast con diferentes enfoques para los fanáticos del deporte. Dentro de la programación se destacan, de lunes a viernes, desde las 18, el “Pollo” Álvarez, Cata Bonadeo, Sol Rivas y Pichu Straneo, con La Vuelta, un magazine para informar todo lo que pasa en el deporte de una manera relajada y divertida. Desde las 23 se emite La Zona, con Martín Reich, Vero Brunati y Ale Wall para terminar el día con actualidad, estadísticas y la palabra de los protagonistas de cada deporte.

De lunes a viernes, desde las 18, el “Pollo” Álvarez junto Cata Bonadeo, Sol Rivas y Pichu Straneo estarán en La Vuelta por Fox Sports Silvana Colombo - LA NACION

En Fox Sports 2, cada día desde las 20, se emite Fox Sports Radio conducido por Fernando Carlos, para conversar de fútbol y de deportes en general en una mesa en la que participan Nacho Bulian y Juli Argenta, entre otros; y en Fox Sports 3, que es un canal pensado para el público joven, se verá Hoy no se sale, conducido por Ibai Llanos y Cristinini, y formatos de eSports y gaming. Además, el canal contará por las tardes, de lunes a viernes, desde las 19 con La Croqueta, de la mano de Joaqo Pastrana, Martu Baldi, Eric y Dario Zenz, Lolito y el Vasco Gorrocheategui.

Diego Ripoll, Osvaldo Príncipi, Adrián Puente, Sebastián Gándara, Nicolás Neuss, Juli Puente y Nahuel Matheu son otras de las destacadas figuras que se suman a la programación de las señales en los diferentes programas semanales.

Además, se seguirán emitiendo las competencias internacionales más importantes como el 100% de la Copa Conmebol Libertadores, Champions League, Fórmula 1, UFC, WWE, Premier Boxing Champions, ATP 250 Córdoba, World Rugby Sevens Series, Liga Endesa, NFL y MLB, entre otros

Radio: Del Plata estrenó programación, con Daniel Malnatti en su segunda mañana

El miércoles 1° de febrero, Del Plata estrenó parte de su programación diaria de este 2023, con la novedad de que Daniel Malnatti conduce la denominada segunda mañana de 10 a 12 con Paremos un poco. El también periodista de TN y eltrece está acompañado de Mariano Obarrio (política), Alejandro Di Biasi (gremiales) y Sebastián Almirón (deportes). A las 12, Paula Trapani debutó en el nuevo horario de 12 a 14, con Mediodía con Paula junto a Martín Canay, la locución de Analía Graffigna y las participaciones de Sebastián Almirón y Alejandro Di Biasi. Boca y River tienen sus espacios diarios en la AM 1030, ya que de lunes a viernes de 14 a 15, Daniel Mollo y equipo hacen Boca de Selección; y de 15 a 16, Lito Costa Febre y equipo hacen River Monumental.

Daniel Malnatti conduce Paremos un poco 10 a 12

Por las tardes continúan Hola Chiche de 16 a 18 con Chiche Gelblung, Ventura Show de 18 a 20 con Luis Ventura y Nora Briozzo de 20 a 21 con Nora 1030. Por las noches, desde las 21, Oscar Martínez conduce Platea Baja Edición Nocturna junto a Roxana Calabró y Antonio D’Eramo.