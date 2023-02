Gran Hermano: a quién salvó Romina de la placa el jueves 16 de febrero

escuchar

El jueves por la noche, Romina vivió un tenso momento al tener que decidir a qué compañero salvar de la placa, al tener el beneficio de líder de la semana de Gran Hermano (Telefe). En la lista se encontraban sus dos grandes amigas, Julieta y Daniela, y su determinación dejó a un paso de la eliminación a una de ellas. En medio de un descargo por la presión que sintió, finalmente comunicó su elección.

Como cada semana, el líder de la casa debió ejecutar su beneficio de salvar a uno de los nominados. Romina tuvo que optar entre Julieta, Daniela, La Tora y Nacho, ya que Camila no contaba con esta posibilidad al haber recibido la fulminante.

La tensión del momento se transmitió en vivo y en medio de una gran duda, sacó de placa a la influencer.

Romina salvó a Julieta de la placa (Captura video)

Tal como lo pide la dinámica, Romina comenzó con mencionar a quién no iba a sacar de la placa: Nacho y La Tora. Acto seguido, definió: “Yo sé que la gente decide, pero sé que hoy tengo la posibilidad de salvar a alguien, los quiero a todos, pero quiero mucho a Dani y Juli con quien creamos un vínculo muy fuerte. La culpa es decidir mal, de salvar a una para que se queden las dos. Si decido mal se puede llegar a ir una”.

En la misma línea, agregó: “Estoy muy confundida. Hoy me confundí más porque hablé con Gran primo (el psicólogo) y ya tenía tomada la decisión, pero me dijo unas cosas que me hizo confundir mucho”. Estas palabras llamaron la atención de Santiago del Moro quién, le remarcó que la decisión era solamente de ella.

Romina habló de la culpa que siente por salvar a alguien

Finalmente, manifestó: “Tenía la decisión tomada y paso algo por lo que lo vi distinto. Una vez salvé a Dani y ahora voy a salvar a Juli”. Ahora, Daniela, La Tora, Nacho y Camila dependen de la decisión del público y uno de ellos abandonará la casa el domingo 19 de febrero.

LA NACION