Fátima Florez opinó sobre la salida de Javier Milei y Amalia ‘Yuyito’ González

El presidente Javier Milei asistió al Teatro Colón para ver la función de Carmen, la ópera de Georges Bizet dirigida por Calixto Bieito, la noche del martes 23 de julio. Pero, lo más llamativo de la velada fue que invitó a Amalia ‘Yuyito’ González para que se sentara con él en el palco. Las imágenes no tardaron en viralizarse y comenzaron a surgir rumores sobre cuál es el vínculo que mantienen. Ante esto, quien habló sobre el tema fue Fátima Florez, expareja del mandatario.

Yuyito González estuvo en el palco del Teatro Colón junto con el presidente Javier Milei Gerardo Viercovich

Este miércoles en Socios del espectáculo (eltrece), Nancy Duré contó que se comunicó con la humorista mediante un mensaje de WhatsApp para preguntarle su opinión sobre la relación entre Milei y González. “Estoy muy bien”, le respondió Florez. “Sabés que soy muy respetuosa de mi vida privada sentimental pasada. Beso grande”, respondió contundente.

Cabe recordar que Milei y Florez confirmaron su relación a mediados de 2023 e incluso estuvieron juntos cuando él asumió la presidencia de la Nación. El 12 de abril, el mandatario confirmó la separación a través de un posteo en su cuenta de X.

El mensaje de Fátima Florez tras la salida de Milei y Yuyito González (Foto: Captura de TV / eltrece)

En cuanto al encuentro de ‘Yuyito’ González y Milei, el periodista Guido Záffora adelantó en Intrusos (América) que el jefe de Estado había invitado a la conductora de Empezar el día (Ciudad Magazine) a asistir a la función de Carmen en el Teatro Colón. Ambos llegaron por separado y se encontraron en el palco presidencial. Una vez que terminó la ópera, cada uno se fue por su lado: mientras el mandatario salió por la entrada principal, sobre la calle Libertad, la actriz se retiró por la salida de la calle Tucumán.

Tras las repercusiones del encuentro y luego de que las fotos y videos se viralizaran, este miércoles González rompió el silencio en Mañanísima (eltrece). Cuando le preguntaron sobre su relación con Milei, dijo que “no podría definirla”, y remarcó que es “un hombre distinto a todos” y una persona “inteligente, interesante y extravagante”. En este sentido, destacó que esta fue la primera invitación que recibió del Presidente. “[Cruzamos] algún que otro mensaje, hasta la invitación de ayer. Me invitó a ir a la ópera con un llamado personal y le dije que sí enseguida. Me pareció un plan lindo porque ya habíamos tenido contacto cuando fui al Luna Park para la presentación (del libro de Milei)”, indicó.

Javier Milei se retiró del Colón por la entrada de la calle Libertad Gerardo Viercovich

Justamente, el 22 de mayo, Amalia asistió al Luna Park para la presentación de del libro Javier Milei, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. Cuando llegó al estadio, fue directo al camarín del presidente, donde conoció a Karina Milei y durante el evento estuvo sentada en una ubicación VIP al lado del de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y muy cerca de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y del ministro de Defensa, Luis Petri.

“La invitación me la gestioné yo. Empecé a ver qué contactos tenía; tenía contactos de cuando lo invité a Milei a mi programa, hablé con ellos y me dijeron ‘me encargo’. No sé cómo hicieron la gestión, no tengo idea”, le dijo en su momento González a la periodista Pía Shaw para A la Barbarossa. En este sentido, cabe recordar que en noviembre, en la previa del balotaje contra Sergio Massa, Milei visitó el programa de ‘Yuyito’ en Ciudad Magazine y tuvieron una charla distendida en la que no faltaron los elogios y piropos.

