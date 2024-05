Yuyito González entró al camarín antes del show de Javier Milei en el Luna Park

Escuchar

El miércoles 22 de mayo, el presidente de la Nación, Javier Milei, presentó su nuevo libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica en el Luna Park, con un evento que incluyó discurso, show musical, transmisión en vivo y muchos invitados VIP. Si bien estuvieron presentes miembros de su gabinete, empresarios y público en general, hubo una presencia que llamó la atención: la de Amalia ‘Yuyito’ González. Estuvo en una de las mejores ubicaciones del estadio e ingresó por una puerta exclusiva que tenía acceso directo a los camarines.

Sandra Pettovello, Yuyito González y Victoria Villarruel durante la presentación de Javier Milei

Amalia ‘Yuyito’ González dijo presente en el Luna Park para apoyar al presidente de la Nación en la presentación de su libro. Su asiento estaba justo al lado del de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y muy cerca de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y del ministro de Defensa, Luis Petri. Si bien las cámaras la captaron durante el evento, también la registraron cuando llegó al lugar.

Mientras los invitados entraban al Luna Park, un móvil de TN que estaba en el lugar advirtió: “Entró [Manuel] Adorni y entró Pettovello recién. Acá mis compañeros de la calle identificaron a ‘Yuyito’ González entrando con Pettovello, como dato de color”, advirtió el cronista. En este sentido, desde el piso sumaron: “Porque ella lo entrevistó y hubo como un flechazo ahí, en el medio de la campaña”. Cabe mencionar que en noviembre, en plena campaña electoral, Milei -quien entonces era candidato- visitó el programa Empezar el día (Ciudad Magazine).

En este sentido, hicieron hincapié en otro dato significativo. “La dejaron ingresar por una puerta muy importante, porque de hecho, por esa puerta solamente entró Milei, Karina [Milei], Pettovello y entró ‘Yuyito’ González”. Asimismo, advirtieron que es la entrada “que va directo al camarín, cuando van los artistas entran derecho ahí”. Al mismo tiempo, detallaron que la misma se encuentra en la esquina, sobre Lavalle.

‘Yuyito’ González contó el detrás de escena de su encuentro con Milei

Este jueves por la mañana en A la Barbarossa (Telefe) compartieron un audio que Amalia González le envió a Pía Shaw, en el cual dio detalles de su presencia en el Luna Park. “Me gustó la presentación del libro. Era un acto privado, no era estatal”, sugirió. En este sentido ,contó cómo fue que dijo presente en el evento: “La invitación me la gestioné yo. Empecé a ver qué contactos tenía; tenía contactos de cuando lo invité a Milei a mi programa, hablé con ellos y me dijeron ‘me encargo’. No sé cómo hicieron la gestión, no tengo idea”.

A su vez, relató que la pasaron a buscar “porque no daba” para ir sola: “Yo pensé que era un evento chico, pero era desbordante, lo veía por televisión durante la tarde. No había tomada conciencia de la dimensión del evento”. Asimismo, dijo que fue con una periodista amiga que la ayuda en los eventos: “Me sentaron en la primera fila, yo no tenía idea de donde nos iban a asentar. Era todo un desborde, un millón de personas”.

González confirmó que efectivamente pasó por el camarín de Javier Milei. “Primero me llevaron al camarín, saludé, la conocí a Karina, estaba Sandra Pettovello que es con quien fui al evento. Yo medio que me agarré de ella y de mi colaboradora. Pasé a saludar, estuvimos un rato en el camarín hablando un poco de espiritualidad, había mucha gente de la iglesia evangélica, de la comunidad judía, alumnos, gente de la economía a full porque es un libro completamente técnico de lo que deduzco del discurso que dio”, indicó. “Y bueno, me volví a mi casa. Y así fue, nada más que eso”, sentenció.

Así fue la entrevista de ‘Yuyito’ González a Javier Milei

El vínculo entre Javier Milei y Amalia ‘Yuyito’ González, se remonta a una entrevista que tuvo lugar hace seis meses. En noviembre, días antes del balotaje ante Sergio Massa, el referente de La libertad avanza estuvo en Empezar el día (Ciudad Magazine), programa que conduce la exmodelo. Fue una charla distendida en la que no faltaron los elogios y piropos. “Sos fotogénico, pero más bonito en persona. Y bueno, se lo digo, qué tiene de malo”, destacó ella.

Entre risas y complicidad, hablaron de política, la agenda diaria y hasta de moda. Incluso ella destacó su look. “Antes usaba solo trajes rayados de colores negros, grises oscuros o azul y después de bajar mucho de peso mi hermana (Karina Milei) me dijo ‘estoy aburridísima de las rayas esas que usás, parecés un mafioso’”, reparó Javier Milei. También contó que su hermana lo obligó a renovar su guardarropa: “Me tiró todos los trajes y me dijo ‘ahora estás forzado a ir a comprarte’. Ahora solamente uso trajes lisos en negro, gris y azul”.

LA NACION