Amalia “Yuyito” González estrenó a fines de octubre su programa Empezar el día, el cual se emite por Ciudad Magazine y sustituye a Mañanísima de Carmen Barbieri, que se mudó a la pantalla de eltrece. Con pocos programas emitidos, la modelo decidió invitar al estudio de televisión a Javier Milei, candidato presidencial por la Libertad Avanza, que competirá en el balotaje del domingo 19 de noviembre contra Sergio Massa, referente de Unión por La Patria.

Con la intención de contar su recorrido por el ámbito económico y su pasión por la política, Yuyito González le quiso bajar un poco el tono a la charla para elogiarlo por su vestimenta y look, algo que le causó un poco de pudor al candidato presidencial. “Sos fotogénico, pero más bonito en persona. Y bueno, se lo digo, qué tiene de malo”, destacó la conductora.

Sin claudicar en su intención de querer agasajarlo, la presentadora televisiva intentó bajarle el tono a la contienda política y recreó una especie de perfil del candidato con el afán de contar cómo es su día a día y su relación con su hermana Karina, quien oficia de asesora de imagen y controla su agenda de compromisos.

“¿Vieron gente? Es humano. Le estuve ofreciendo algo de comer, pero no quiere”, contó “Yuyito”, entre risas, para dar continuidad en la charla y ahí centrarse en el outfit de Milei, el cual se modificó en el tiempo por pedido expreso de su hermana.

“Antes usaba solo trajes rayados de colores negros, grises oscuros o azul y después de bajar mucho de peso mi hermana (Karina Milei) me dijo ‘estoy aburridísima de las rayas esas que usás, parecés un mafioso’”, introdujo Javier sobre su vestimenta, que varió en el tiempo por pedido expreso de su familiar.

En consecuencia de esa petición, según el testimonio del candidato de la Libertad Avanza, su hermana le tiró todos los trajes, lo que lo obligó a tener que comprar nuevas prendas de vestir: “Me tiró todos los trajes y me dijo ‘ahora estás forzado a ir a comprarte’. Ahora solamente uso trajes lisos en negro, gris y azul”, confesó ante la atenta mirada de su interlocutora.

Un experto analizó la situación sentimental de Javier Milei

Desde hace unos meses, Javier Milei se mostró ante cámaras junto a la actriz e imitadora Fátima Florez, quien es su actual pareja. A pesar de ello, Hugo Lescano, experto en comunicación no verbal, analizó al detalle los comportamientos de ambos y puso en duda que exista un romance verídico.

“Te voy a tirar una bomba. Milei y Fátima, y lo digo no porque me parece, sino con la base científica del lenguaje corporal, no son pareja”, lanzó el especialista en Mañanísima. Al instante, ante las preguntas del desconcertado staff periodístico, Lescano redobló completamente la apuesta.

“Para que no queden dudas, se los voy a decir con todas las letras. El noviazgo de Milei y Fátima es una mentira. No hay nada de ello. Me hago cargo yo”, sintetizó para redondear su concepto y así dejar un manto de dudas acerca de este noviazgo que recorrió los medios de comunicación. Sin embargo, la pareja se muestra más enamorada que nunca en cada aparición pública y cruzan románticos mensajes en las redes sociales.