Felices los cuatro: Wanda Nara, la China Suárez, Mauro Icardi y Martín Migueles bajo el mismo techo

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a juntarse y a compartir un momento familiar, postal que hasta hace unas semanas nada más parecía imposible. El exmatrimonio estuvo en el acto de colación de su hija mayor, Francesca, de once años, y para redoblar la apuesta ambos asistieron acompañados por sus actuales parejas, Eugenia “la China” Suárez y Martín Migueles.

Aunque ninguno de los protagonistas compartió imágenes del momento en el que su hija fue la protagonista indiscutida, las abogadas de ambos confirmaron a LA NACION que los dos estuvieron presentes para apoyar a su hija y que todo se desarrolló en armonía. “Es su obligación como padre asistir, no es un tema de acuerdo, obvio si está en la Argentina lindo sería que no fuera“, dijo Ana Rosenfeld luego de confirmar que la figura del Galatasaray fue al acto en el colegio de La Lucila. Lara Piro, representante legal de Icardi sumó: “Él fue con Eugenia a la ceremonia”.

Wanda Nara y Mauro Icardi juntos por su hija Francesca

Ni la ganadora del Martín Fierro a mejor conducción femenina ni su expareja compartieron fotos del momento, aunque sí lo hizo Valentino, el hijo mayor de Nara con Maxi López. “Francesca egresada”, celebró junto con una imagen en la que se lo ve a él con la homenajeada y sus otros tres hermanos (Benedicto, Constantino e Isabella), su mamá y para sorpresa de muchos, Migueles. Con lo cual la imagen también confirmaría que la protagonista de Triángulo Amoroso y el personal trainer están juntos luego de los rumores de ruptura. La China Suárez tampoco compartió el momento en sus redes, aunque sí lo hizo una amiga de Wanda que hasta replicó un video en el que se ve cuando la menor recibe su diploma.

Así como la China en esta oportunidad se mostró al lado de su pareja en un evento familiar, la semana pasada el deportista había ido junto con sus hijas y su mujer a ver un partido de fútbol de Rufina, la hija mayor de ella (13), fruto de su relación con el actor Nicolás Cabré, quien también estaba en el club.

La imagen que compartió una amiga de Wanda Nara en sus redes sociales

El mismo día de la colación de Francesca también había tenido su acto de egresados su hermano mayor Benedicto y en ese momento Wanda sí compartió imágenes. “Amor de mi vida, feliz de verte con este grupo tan hermoso de amigos egresarte, te amo”, escribió junto con una foto de ella con su hijo y luego agregó otra postal en la que se sumaron Constantino y sus dos hijas con Icardi (a quien les tapó el rostro con emojis de corazón): “Los hermanos sean unidos y es lo que más orgullo me da. Las ratoncitas se escapan de la clase para ver a mami y no perderse la graduación de su hermano”.

Icardi, en la Argentina

Hace dos semanas cuando regresó a la Argentina, Icardi se reencontró con sus hijas a quienes retiró de la puerta del barrio privado donde ellas estaban con su mamá en Nordelta y se filtró un video del momento en que Wanda y Migueles las acompañan hasta subir al auto. Ella ayudó a las chicas a guardar cosas en el vehículo y las saludó con un beso, y aunque todo parecía en armonía, no se captó ningún tipo de saludo entre ella y su expareja.

Anteriormente, el fin de semana largo del 25 de mayo la conductora había estado con sus hijas en Rosario visitando a la familia de Icardi, lo que para muchos se entendió como una provocación. Compartió varias postales del almuerzo y en especial con Juan, el papá de su ex, que cocinó locro y empanadas fritas para vender. Incluso ella compartió el posteo de él donde anunciaba la venta de la comida.