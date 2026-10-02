Figuras del mundo de la música despidieron a Ricardo Soulé, el fundador de Vox Dei que murió a los 76 años

La muerte de Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y una de las figuras fundamentales de los comienzos del rock argentino, provocó una fuerte repercusión en el ambiente artístico. Luego de que su familia confirmara su fallecimiento a los 76 años, músicos de distintas generaciones recurrieron a las redes sociales para despedirlo y destacar la influencia que tuvo su obra en sus propias carreras.

Ricardo Soulé murió el viernes 2 de octubre en Quilmes, después de atravesar problemas de salud que lo habían llevado a suspender sus presentaciones en vivo semanas atrás. Hasta el momento, su familia no informó públicamente el diagnóstico que provocó su partida.

Uno de los primeros en manifestarse fue Ricardo Mollo, quien eligió despedir al músico a través de un video publicado en Instagram. El líder de Divididos recordó a Soulé con afecto y realizó una referencia a la historia de Vox Dei. “Querido compañero, tocayo, finalmente los Vox Dei se reúnen en el cielo. Te vamos a extrañar un montón, Ricardo”, expresó.

Despedida A Ricardo Soulé

El mensaje tuvo un significado especial para los seguidores de la histórica banda, que a lo largo de su trayectoria tuvo como integrantes fundamentales a Soulé, Willy Quiroga y Rubén Basoalto. Además, Mollo recordó una de las oportunidades en las que tuvo el honor de tocar junto a él sobre el escenario.

Entre las despedidas más personales estuvo la de Richard Coleman, quien reveló que Soulé protagonizó el primer recital de rock al que asistió en su vida. El músico tenía apenas 13 años cuando, en 1976, su padre lo llevó al Teatro Coliseo para verlo actuar.

El artista acompañó su publicación con una fotografía de Ricardo Soulé tocando la guitarra y reconstruyó aquel recuerdo que, según explicó, resultó determinante para el camino que posteriormente eligió. “Mi primer recital de rock, 1976, Teatro Coliseo, yo 13 años, mi papá me llevó y me esperó en el auto. Ricardo Soulé, solista, recién llegado de Inglaterra… ‘Vuelta a Casa’ con la base de los hermanos Pensa”, recordó.

El sentido posteo de Ricahrd Coleman (Foto: Instagram @richardcolemanrock)

Luego describió la impresión que le causó verlo sobre el escenario por primera vez: “Un príncipe. Botas, calzas, camisa de seda y una 335 roja. Cabello enorme. Impactante. Qué voz, qué presencia”. Finalmente, Coleman dejó una frase en la que reconoció abiertamente la influencia de su ídolo: “Gracias Ricardo, por la inspiración que me llevó a seguir este camino. Buen viaje, allá te aman también”.

Juan Alfredo “Juanchi” Baleirón, cantante y guitarrista de Los Pericos, también utilizó sus redes sociales para homenajearlo y puso el foco precisamente en ese legado. “Adiós, Ricardo. Gracias por tu arte y por inspirar a una generación entera y más… Abrazo al cielo”, escribió.

Juanchi Baleiron se despidió en X de Ricardo Soulé (Foto: Captura de pantalla de X)

Por su parte, Claudio “Tano” Marciello publicó una fotografía del músico en sus historias de Instagram y eligió una de las composiciones emblemáticas de Vox Dei para acompañarla. “Buen viaje, Ricardo”, expresó, mientras sonaba la parte instrumental de guitarra de “Las guerras”.

Claudio Marciello se despidió en Instagram de su colega (Foto: Instagram @claudiotanomarciello)

A ellos se sumó Iván Noble, quien destacó el lugar que ocupó entre quienes sentaron las bases del género en el país. “Gran abrazo a familiares y amigos de Ricardo Soulé. Pionero de aquellos”, escribió en X.

Iván Noble dejó sus condolencias a la familia Soulé (Foto: Captura de pantalla de X)

Las muestras de afecto también se multiplicaron debajo de la publicación con la que la familia de Soulé comunicó oficialmente su muerte. Entre los artistas que dejaron sus condolencias aparecieron nombres como Ricardo Tapia, Jairo y Javier Malosetti.