Filtraron una foto de Tamara Báez en su adolescencia y ella explotó: “Ustedes quieren y no pueden”

Hace unos días, una foto de Tamara Báez, donde se la veía en su época de adolescente, se viralizó en las redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios que destacan las diferencias con su aspecto actual. La pareja de L-Gante explicó que la imagen del DNI había quedado en un teléfono celular que perdió y aprovechó para publicar un descargo en respuesta a quienes la criticaron.

“16 años. Sí, era recontra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis. ¿Quieren descansarme a mí, justo a la piba más normal que existe? Yo siempre de barrio, como ahora”, escribió Tamara Báez en su cuenta de Facebook.

Asimismo, la madre de Jamaica reconoció los cambios estéticos elocuentes en su imagen. “Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos. No exploten cuando me vean con las lolas hechas”, concluyó, no sin ironía.

Ahora bien, más allá de las respuestas a los usuarios, la pérdida del celular le trajo más de un problema a quien hace unas semanas se lanzó como cantante. De hecho, Tamara denunció que recibe amenazas por el contenido sensible que quedó en el teléfono.

Por lo tanto, su abogado, Alejandro Cipolla, expuso la situación ante la Justicia. Según confirmó el letrado, su defendida sería víctima de extorsión: le exigirían dinero a cambio de no publicar en las redes chats de contenido íntimo. Asimismo, la joven teme por la difusión de imágenes privadas que estaban guardadas en la memoria de su teléfono.

“La amenazan con subir conversaciones privadas. Aparte se estuvo difundiendo documentación oficial, como registros de ella o el DNI”, dijo Cipolla. Y agregó: “Están difundiendo archivos de fuerzas de seguridad donde surgen datos privados”.

Tamara Báez en la foto de su DNI cuando tenía 16 años.

En este sentido, el letrado indicó que la influencer teme por el uso que puedan darle al material audiovisual. “Tamara tiene miedo por la filtración, ya que muchas personas pueden robar su identidad para cometer cualquier tipo de acto”, explicó su abogado en referencia a que con la información que tienen quienes la amenazan puedan cometer fraudes, abrir cuentas falsas o cualquier delito con su nombre.

Con todo, el domingo último, Tamara Báez acompañó a L-Gante durante su presentación en el Lollapalooza. De hecho, la joven dejó plasmadas varias imágenes del festival internacional en las historias de su cuenta de Instagram.