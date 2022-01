Tamara Báez, la novia de L-Gante, reveló qué retoques estéticos se hizo en la cara

Tamara Báez, pareja de Elian Ángel Valenzuela -más conocido como L-Gante-, reveló a través de sus redes sociales a qué tratamientos estéticos se sometió para modificar las facciones de su rostro. También, volvió a referirse a la feroz golpiza que sufrió cuando tenía solo 15 años.

La joven de 22 años es muy activa en sus redes sociales, donde comparte postales en las que se muestra con su familia, sus amigas o desfila con sus outfits elegidos. Sin embargo, también se toma el tiempo para contarle a sus fans historias que logran trascender incluso aún más que sus fotografías más vistas.

En ese marco, la influencer mantuvo un ida y vuelta con su millón de seguidores a través de sus Stories de Instagram y respondió algunas de las preguntas que le hicieron, desde cuestiones más personales sobre cómo es su relación con el cantante de “Cumbia 420″ hasta cuáles fueron los retoques estéticos que se hizo.

Los retoques estéticos a los que se sometió la novia de L-Gante Captura Instagram

“¿Te hiciste alguna cirugía?”, le consultó un internauta a través de la red social. Ante la inquisidora pregunta, la madre de Jamaica respondió sin ánimo de esconder nada y con una imagen en la que hace foco a su boca: “Me puse ácido hialurónico en los labios y la nariz nomás”.

Recordemos que hace algunas semanas, la joven compartió la nueva intervención estética que se realizó y también publicó las imágenes en sus redes sociales. “Se hinchó”, escribió Tamara junto a una fotografía en la que mostró su boca en primer plano.

En ese sentido, Báez contó que se rellenó sus labios con ácido hialurónico, una práctica que está muy de moda en la industria de la estética y es utilizada por famosas como las Kardashian, Gigi Hadid, Kylie Jenner y Angelina Jolie.

Tamara Báez se rellenó los labios y mostró el resultado en sus redes sociales Captura Instagram

Activa usuaria de redes sociales, Tamara también se tomó unos minutos para dar mensajes de concientización y de esa manera compartió la historia de una seguidora que le preguntó qué se debería hacer ante un caso como el ocurrido en Corrientes el pasado 28 de diciembre, donde dos mujeres golpearon y desfiguraron a una joven de 18 años.

En ese marco, Tamara contó una historia personal que nunca antes había revelado. “A los 15, una chica más grande que yo me había desfigurado la cara y sufrí muchísimo”, escribió. Además, dio su contundente opinión sobre el tema y lanzó: “No se peleen, queda feo y a veces hacen mucho daño. Yo creo que las personas así no se quieren ni ellas”.

Historia Tamara Báez Instagram @tamarabaez13

En la siguiente historia de Instagram, la joven contó un detalle particular del momento en el que sufrió la fuerte golpiza: “Me acuerdo que mientras me pegaba todas las demás grababan felices”. Con tristeza, recordó: “Yo no podía sacar mis brazos porque se sentó arriba mío”.

Para terminar con su relato, Báez imploró: “Si ven a alguien que le están pegando, no se pongan a filmar el momento de mie… Separen y calmen las cosas”.

Asimismo, Tamara advirtió que este tipo de situaciones siempre pueden tener un final distinto: “Muchas veces, puede terminar todo muy mal con un solo golpe en la cabeza”.

Historias Tamara Báez Instagram @tamibaez13

Si bien la joven aumentó su popularidad durante el año pasado por ser la novia y madre de la única hija de L-Gante, actualmente se volvió tan popular que se consolidó como una influencer en las redes sociales.

La joven a menudo recibe muchas críticas en las redes sociales y se encarga de hacer visible el ciberbullyng del cual es víctima, y lo contrarresta con mensajes reflexivos para concientizar a sus fanáticos.