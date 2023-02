Fito Páez, en Vélez: ¿cuándo es y cómo sacar entradas?

escuchar

Tras agotar todas las entradas para el recital que dará el 1° de abril en Vélez, Fito Páez anunció que sumará una nueva fecha en el estadio para el 2 de abril. El show forma parte del tour El amor 30 años después del amor.

Hace 30 años, el artista lanzó el disco El amor después del amor —el álbum más vendido de la historia discográfica argentina— y logró un hito que, en aquel entonces, parecía difícil de alcanzar para un cantante rockero solista: llenar dos shows en el estadio de Vélez. En esa oportunidad los dos conciertos fueron el 24 y 25 de abril, y hubo más de 70.000 personas.

Fue el propio Fito quien dio la noticia a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram. “¡¡Agregamos una fecha más en Vélez!!”, escribió con entusiasmo el rosarino. Luego, contó que la nueva función será el domingo 2 de abril y que las entradas estarán a la venta a partir del jueves, desde las 10 de la mañana.

En el clip se escucha al cantante decir: “Gracias a todo el mundo, a Buenos Aires, a Argentina. Llenaron el primer Vélez. Les quiero anunciar que vamos a hacer un segundo y esa ciudad va a salir volando nuevamente. Los quiero mucho”.

Tras agotar un Vélez, Fito anunció una segunda fecha AFV/Patricio Pidal

Según informó la agencia de noticias Télam, el año pasado, Fito agotó las entradas para los ocho shows que dio en el Movistar Arena de Buenos Aires, tres en el Anfiteatro Municipal de Rosario y dos en la Plaza de la Música de Córdoba. También lo hizo en ciudades y países del extranjero como New York, Orlando, Miami, Madrid, Barcelona, Venezuela, Montevideo y Santiago de Chile.

¿Cómo comprar las entradas para el 2 de abril?

El jueves 9 de febrero a las 10 de la mañana se habilita la venta de entradas para el nuevo recital de Fito Páez en Vélez.

Los tickets se pueden comprar de forma online a través de la plataforma AllAccess haciendo click en este link.

Sobre El amor después del amor

El álbum El Amor Después del Amor salió a la venta el 1° de junio de 1992. Se trató de un disco con 14 canciones que contó con varios invitados como Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Fabiana Cantilo, Celeste Carballo, Charly García, Andrés Calamaro, Gustavo Cerati, Chango Farías Gómez, Daniel Melingo y Osvaldo Fatorusso.

En ese disco, Fito estuvo acompañado por una banda compuesta por: Tweety González, en los teclados y la programación; Ulises Butrón, en las guitarras; Daniel Colombres, en la batería; y Guillermo Vadalá, en el bajo.

La musa inspiradora fue Cecilia Roth, a quien el rosarino había conocido en 1991. Según cuentan, el primer encuentro fue en una fiesta de disfraces en Punta del Este, donde él le dijo: “¿Nena, me servís vino?”.

Esa fue la frase que dio inicio a una historia de amor. Luego, Roth se separó de su marido y formó pareja con el cantante, quien encontró en ella su inspiración para materializar su séptimo álbum de estudio.

Sobre el tema “Un vestido y un amor”, que forma parte del CD, Fito confesó: “Esta canción surgió una noche, yo no tenía ni 30 años. Estaba desdentado y terminé en la casa de una mujer que nunca pensé que me fuera a dar bola. Era la mañana y ella quería que me fuera”. Sin embargo, él tomó un piano que encontró en las inmediaciones de ese departamento y escribió, en menos de una hora, una canción para ella: Cecilia Roth.

Además de ese famoso tema, el disco tiene otros clásicos como “Dos días en la vida”, “La rueda mágica”, “A rodar mi vida”, “Brillante sobre el mic”,“Pétalo de sal” y “Tumbas de la gloria”.

LA NACION