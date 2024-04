Floppy Tesouro habría comenzado un romance con la expareja de una famosa modelo

Escuchar

Hay novedades en la farándula argentina; se trata de un nuevo romance con inesperados protagonistas. A casi cinco años de su separación de Rodrigo Fernández Prieto, Floppy Tesouro se habría mostrado en público, muy apasionada, junto a un joven que ganó gran reconocimiento en los medios por haber sido el marido con una reconocida modelo.

“No tienen nada que ver”, aseguró Matilda Blanco en LAM (América TV), luego de dar a conocer que Floppy Tesouro y Jakob Von Plessen habían sido vistos dándose apasionados besos durante un importante evento en la noche porteña. Según la descripción de la panelista, los famosos no se escondieron, como podría esperarse, debido a que su vínculo era -hasta ahora- desconocido.

Floppy Tesouro estaría viviendo un romance con el ex de Zaira Nara (Foto Instagram @floppytesouro)

“Era un chape con lengua y todo, vieron cosas terribles”, describió la angelita sobre aquel momento. Este detalle fue crucial para Ángel de Brito, quien determinó que aquel encuentro fue pensado para blanquear el “romance” y demostrar que ya no se esconden.

Sin embargo, hasta el momento, los protagonistas no dieron más detalles sobre el vínculo. Si bien Floppy Tesouro tiene un alto perfil en redes sociales, tras la difusión de esta información no hizo declaraciones. Cabe destacar que desde su separación de Rodrigo Fernández Prieto, en 2019 -con quien se convirtió en madre de Moorea-, no se le conoció información respecto a su vida amorosa.

Jakob Von Plessen fue visto a los besos con Floppy Tesouro (Foto Instagram @jakotango)

Por su parte, Jakob Von Plessen mantiene con gran hermetismo todo lo que tiene que ver con vida privada. Si bien se trata de una reconocida figura mediática, eso se debe a su vínculo pasado con Zaira Nara, con quien estuvo ocho años en pareja y comparte dos hijos, Malaika y Viggo. Desde que se separaron, en 2022, su nombre continuó resonando en los medios, pero no se le conoció, al igual que a Floppy, otra pareja estable.

Quién es Jakob Von Plessen

Su nombre completo es Jakob Otto Ferdinand Baron von Plessen, y pertenece a una familia nobiliaria de origen germana, que reside desde hace tiempo en la Argentina. A sus 34 años, conoció a Zaira Nara, lo que le abrió las puertas al mundo del espectáculo, aunque siempre se destacó por mantener cierta distancia. Aunque fue involucrado en el Wanda Gate, guardó silencio sobre su versión de los hechos y no quiso quedar pegado en el escándalo.

Si bien es un joven poco conocido a la vista de las cámaras, no lo es en lo que respecta a la vida en naturaleza, dado que se desempeña como un destacado guía. En la Argentina, trabaja en San Martín de los Andes como guía de cabalgatas; y en África organiza safaris para los turistas. Además, vivió en Kenia durante 15 años.

Jakob Von Plessen junto a Zaira Nara (Foto Instagram @jakotango)

Jakob es licenciado en agronomía y piloto de avión, pero es la vida en la naturaleza lo que más le gusta. Actualmente, reparte su vida entre Buenos Aires y el sur del país. Ahora, en sus aventuras en la naturaleza incluye a sus dos hijos, con quienes tiene menos tiempo tras su separación de Zaira.

En redes sociales sus publicaciones están relacionadas con su actividad laboral, pero también demuestra una gran pasión por la fotografía.