Un verdadero cuento de princesas se desarrolló el viernes por la tarde con el motivo del cumpleaños de Moorea, la hija Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto. El festejo tuvo diversos atractivos que disfrutaron todos los invitados y la pequeña vivió un gran momento, en el que los detalles para que todo salga como lo planearon fueron un pilar fundamental que se cumplieron. Todo quedó registrado en la cuenta de Instagram de la feliz madre.

La temática elegida para la celebración fue Jazmín, la princesa de Disney, coprotagonista de la película Aladín, que ganó gran popularidad entre los pequeños televidentes. Por ello, la decoración fue en tono celeste y lila, de acuerdo al look característico de ella, y su rostro estuvo plasmado tanto en la torta de cumpleaños como en galletita, helados, muffins y el resto de la comida presentada en una gran mesa, donde los comensales podían acercarse a servirse.

Moorea, la hija de Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto, cumplió 7 años y tuvo un gran festejo

Fue la propia Floppy Tesouro quien se mostró detrás de todos los detalles del evento. Y por supuesto, la cumpleañera protagonizó cada momento. Uno de ellos fue su entrada al salón de fiestas, que lo hizo de una forma muy especial: transportándose en un mini carruaje, réplica de los que usan las princesas de Disney.

Tras su ingreso, se pudo ver a la pequeña luciendo el atuendo característico de Jazmín, que es un traje árabe de dos piezas, top con hombros al descubierto y pantalón con terminación globo, en tono celeste con detalles en dorado. Vestida de princesa, Moore hizo el tradicional corte de torta de cumpleaños junto a sus padres, quienes con entusiasmo le cantaron el “Feliz cumpleaños”. Detrás de ellos tres se puede observar una escultura gigante de una torta iluminada de tres pisos, desde donde salen bengalas.

La temática del cumpleaños fue la princesa Jazmín y Moorea se vistió como el personaje (Foto Instagram @floppytesouro)

El festejo contó con diversos atractivos, tanto para adultos como niños. El momento de baile no faltó, de la mano de un robot luminoso gigante, que alentaba a los invitados a seguir sus pasos. En esa instancia, Moorea cambió de vestuario a uno más cómodo, como lo fue una camisa con una pollera tableada y medias. Por supuesto, no faltó el show musical de la mano de una imitadora de Jazmin y de Aladín, que cantaron “Un mundo ideal”, el soundtrack de la popular película.

Floppy Tesouro festejó los siete años de su hija

Los grandes atractivos del evento fueron el simulador virtual, donde los niños se divirtieron mientras utilizaban las gigantes gafas desde donde ven diversos escenarios de juego; y, por otra parte, fue la piñata que se llevó tanto las miradas de los más chicos y los adultos. Lejos de ser el globo que es pinchado o el objeto que es golpeado para que las golosinas vuelen para ser agarrados, se trató de una réplica de una nave espacial que se me movía por las alturas al mismo tiempo que lanzaba caramelos. Con todos estos detalles, el festejo causó gran felicidad y diversión entre todos los presentes.

La hija de Floppy Tesouro, se llevó todas las miradas en el Bailando

El viernes por la noche, Moorea junto a su mamá, estuvo presente en la pista del Bailando 2023 (América) para brindarle apoyo a Kennys Palacios, en su primera performance. Y rápidamente la niña llamó la atención del conductor, Marcelo Tinelli, quien le hizo diversas preguntas, que ella respondió con picardía.

Con humor, Tinelli destacó que la niña era muy respondedora y continuó haciéndole preguntas, como por su rendimiento en la escuela. Moore dijo que le iba muy bien y que seguramente a él le iba mal. “Fui excelente alumno. ¿Qué sabes de mi vida vos pende...? Ya me calenté”, lanzó el conductor. Y agregó:“Perdón que te diga pende..., pero bueno me salió así decírtelo”. La niña no tardó en responder y sorprendió a todos: “Yo te diría pelotu...”.

El picante idea y vuelta entre Tinelli y la hija de Floppy Tesouro

Acto seguido, Floppy Tesouro tomó el micrófono y entre risas aclaró que ella no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo. Por su parte, Tinelli se tomó todo con humor y aseguró que la pequeña no estaba tan equivocada.