“Ángel”, la canción con la que Tini Stoessel arremete contra Marcelo Tinelli

Después de mucha expectativa y tras escuchar algunos adelantos como “Pa” y “Posta”, tal y como estaba previsto, el jueves Tini Stoessel lanzó su nuevo disco, Un mechón de pelo. Y lo cierto es que generó toda una revolución en las redes, puesto que en sus letras la cantante habla de todo... y de todos.

Uno de los temas más comentados por los fanáticos es “Ángel” puesto que allí se rememora la disputa que mantuvieron Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli en la época de Patito Feo, que terminó con un juicio a favor del conductor. Según las especulaciones, en la canción Tini apunta con dureza contra el presentador, a quien llama “Judas” y no solo menciona una traición, sino que enfatiza que a ella no querían contratarla por ser la hija del productor y que después terminaron llamándola para “abrir su show, cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado”.

El jueves, minutos después de que se conociera el listado completo del nuevo disco de Tini, en LAM (América) analizaron las letras y los destinatarios, entre ellos Rodrigo de Paul y Camila Homs. “Habló de Tinelli también y con palabras bastante fuertes”, advirtió Fede Bongiorno, haciendo referencia a “Ángel”, tema donde la cantante habla sobre su padre. Hay una parte en especial que llamó la atención de todos: “2008, diciembre, fue un viernes / Ojos que no ven, traición que no sientes”. En el tema se menciona a “Judas”, quien, según dedujeron, sería Marcelo Tinelli.

Cabe remarcar que ese año, Stoessel, que entonces era director artístico de Ideas del Sur, y Tinelli, comenzaron una disputa legal por la propiedad intelectual de Patito Feo. En 2015 la justicia falló a favor del conductor. “En ese momento se odiaron, pero yo después estuve en una reunión de un Bailando y me acuerdo de que Tinelli lo llamó a Alejandro delante de todos para pedirle que Tini fuera a cantar al programa”, acotó Ángel de Brito. No obstante, remarcó que Tini nunca se presentó.

“No son amigos, pero Alejandro hoy, que pasó todo, no te habla mal de Marcelo. Creo que a Tini le quedó eso”, expresó Yanina Latorre, a lo que de Brito sumó: “Tini debe tener atragantado que estuvo Homs este año en el Bailando”.

En “Ángel”, Tini habla del impacto que tuvo la batalla de su padre y el conductor del Bailando: “Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue / La herida se tatuó en su piel / La mentira la oyó todo el mundo / La verdad nunca la escuchó nadie”. Justamente en LAM, Yanina Latorre había recordado que a raíz de todo el conflicto, Alejandro Stoessel tuvo que irse a trabajar a Paraguay.

Alejandro Stoessel rompió el silencio tras las repercusiones por el lanzamiento del disco de Tini

Este viernes, en tanto, en medio de las repercusiones tras el lanzamiento de Un mechón de pelo, Alejandro Stoessel rompió el silencio y dejó un extenso mensaje en X, expresando su orgullo por su hija. Asimismo, fue contundente respecto a la veracidad de las letras del disco y reforzó los dichos de Martina.

“Las palabras que salen del alma, para expresar nuestras vivencias, siempre son el fiel reflejo de la verdad”, arrancó el escrito y continuó: “Estoy orgulloso de tu álbum, sé lo que viviste, sé que cada palabra evidencia lo que sufriste y lo que soportaste. Siempre fuiste una mujer valiente, talentosa y brillante al tener que poner en palabras los sentimientos y las verdades que nos acompañan a lo largo de la vida. Te amo y estoy agradecido por las canciones tan bellas que me dedicaste”.

El contundente mensaje de Alejandro Stoessel y el comentario de Mariana Muzlera tras las repercusiones por el nuevo disco de Tini (Foto: X @alestoeessel)

Tu mamá, Fran, vos y yo, sabemos lo que vivimos, lo que sufrimos, y también lo felices que y fuimos y somos”, sentenció. Por su parte, Mariana Muzlera, la madre de Tini, reposteó el mensaje y comentó: “Y la vida se encargó de Violetta pintarme”, frase del tema “Ángel”, referido al personaje con el cual Martina alcanzó la fama internacional.

Qué dice “Ángel”, la canción donde Tini Stoessel apunta contra Marcelo Tinelli

Despertó poco más de las 6, cuatro platos, tostada y café

Los dejaba de la mano en el colegio

Dos razones para trabajar y a la casa llegar a cenar

Convirtiendo gotas de sudor en privilegio

Y ella juega, baila, corre, canta y vuela con las alas de su ángel

Se las presta cuando quiera

Fue una vida de televisión

Que escribió un experto en ilusión

No solo los 24 eran Nochebuena

Porque él sueña, solamente sueña

Y ama, entregando el alma

Vive para dejar huеllas

En una historia perfecta que nada le falta

Y ahí está ella dibujando estrellas

Canta entregando el alma

Corte, y qué bonita escena

No se siente la tormenta cuando está la calma

2008, diciembre, fue un viernes

Ojos que no ven, traición que no sientes

Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes?

¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes?

Si fueron hermanos, y adiós para siempre

Si él le dio la mano y el otro los dientes

Le dieron la espalda y él siempre de frente

Le dieron las gracias, lo empujan del puente

Yo ya entiendo bien lo que pasó

Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue

La herida se tatuó en su piel

La mentira la oyó todo el mundo

La verdad nunca la escuchó nadie

Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires

Deja que el tiempo se encargue

Y el destino se encargó de Violetta pintarme

Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse

De eso se trata amarse

Pero también me dolió y para decirlo no es tarde

La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él

Pero la justicia divina existe

Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show

Cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado

Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida

Juntos dibujando estrellas

Porque te quiero con todo el alma

Corte, la siguiente escena

No me importa la tormenta, llegará la calma

“Ni de ti”, el tema donde Tini Stoessel habla de su relación con Rodrigo de Paul

Otro de los temas incluidos en Un mechón de pelo que dio mucho de que hablar fes “Ni de ti”, donde, según pudieron establecer los fanáticos, la cantante hace referencia a su relación con Rodrigo de Paul y las polémicas que giraron a su alrededor. ¿Cómo dedujeron esto? A partir de frases como “Dicen que robe, que una familia rompí” o “Me quedó callada pa’ que a los niños no les duela”.

Cuando la artista empezó a salir con el volante de la selección argentina, él venía de una relación de más de una década con Camila Homs, madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista. Durante varios meses los exs mantuvieron una batalla legal y varios acusaron a la cantante de ser la tercera en discordia en la relación.

“Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas”, reza otro de los versos del tema, donde Stoessel responde a las acusaciones. A pesar del alto perfil que tuvo la relación y los conflictos con Homs, Tini y de Paul apostaron por su amor y vivieron un apasionado e intenso romance. Finalmente, en agosto del año pasado, la pareja anunció la separación a través de un comunicado en las redes. No obstante, en varias ocasiones los rumores de reconciliación se hicieron eco, pero, de momento, ninguno de los protagonistas respondió a esto.