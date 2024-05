La polémica reacción de Flor Vigna ante la confirmación del romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Escuchar

Luego de los rumores que circularon en las últimas semanas, Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron que están saliendo, lo que generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Esto teniendo en cuenta que se da a solo cuatro meses de la escandalosa ruptura del actor con Flor Vigna, con quien estuvo más de dos años en pareja. Según trascendió, a ella no le cayó bien la noticia.

Todo se dio a conocer durante la jornada del martes, cuando en Intrusos (América TV) revelaron que a la cantante de “Picaflor” no le cierran las fechas. “Con Flor Vigna terminaron en diciembre, pero hasta hace poco se estuvieron viendo”, comenzó diciendo Karina Iavícoli, quien dio más detalles sobre esta situación, puesto que sumó: “Lo que me dicen es que la señora Siciliani le habría estado mandando mensajes a Luciano durante su relación con Flor Vigna. Mensajes que eran respondidos por él”.

Ante eso, Florencia de la V quiso apaciguar la situación y destacó que los actores eran amigos, pero la panelista fue por más y reveló: “Mensajes de contenido... podríamos decir, erótico. ‘Qué lindo estás’; ‘Cuándo nos vemos’... Y lo que me dicen es que eso habría sido en algún momento un motivo de discordia en la pareja, porque Vigna se habría enterado”.

Aseguran que a Flor Vigna no le gustó nada enterarse del romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

En esa misma línea, Iavícoli se refirió a la entrevista que Luciano Castro tuvo con Fernando Dente en Noche al Dente (América TV), en la que habló sin filtros sobre su romance con la ex de Adrián Suar. “Él remarcó todo el tiempo que el rencuentro había sido en el cumpleaños de Carla Peterson. Pues no, la información que yo tengo es que ellos ya se veían desde antes, Vigna se habría enterado y se habría puesto muy mal”, sostuvo de manera contundente.

En esa misma línea, reveló: “Me cuentan que Flor Vigna se estuvo viendo hasta hace poco con él y que la relación no es que estaba al 100, pero había como una intención de alguna cosita (...) También, al entorno de Flor le llamó la atención el grado de intimidad de Luciano hablando de Griselda y que no haya nombrado a Florencia, recordando ese amor... como que la borró y no está más”.

“Lo que me cuentan es que él como que iba y venía tratando de tomar decisiones. Tanto él como Florencia, que ya no la estaba pasando bien porque se había enterado de estos llamados...”, sumó la panelista, y mencionó: “Y otra cosa que le molestó al entorno es que cuando en el verano Sabrina y Flor hablaban, él no salió a hablar ni por la madre de sus hijos ni por su novia. Y por qué ayer se sentó y remarcó que Griselda, ‘la tana’, no era una chica más, ¿qué? ¿El resto sí? A la gente que quiere a Florencia le duele que él haya hecho estas declaraciones”.

La contundente publicación de Flor Vigna que dio que hablar

Flor Vigna reaccionó a la noticia y fue contundente (Captura: X)

En medio de la confirmación del romance entre Luciano y Griselda, Flor eligió expresarse con humor a través de sus redes sociales. Fue Ángel de Brito quien compartió el posteo en su perfil de X. “Mi cita. Despertarme y dormirme con él estaría siendo de los mejores planes”, escribió la artista junto a una foto en la que se la ve abrazada a su teclado.

