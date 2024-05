El romántico videoclip que protagonizaron Griselda Siciliani y Luciano Castro que vaticinó su noviazgo

Escuchar

Ni Sabrina Rojas ni Flor Vigna. Quien actualmente es dueña del corazón de Luciano Castro es la mismísima Griselda Siciliani. Aunque los rumores vienen desde hace un tiempo, la confirmación del romance esta semana tomó por sorpresa a más de uno. Aunque algunos no veían venir esta relación y los consideraban personas un tanto lejanas, lo cierto es que entre ellos hubo una historia de amor hace 17 años. Incluso, hace casi una década trabajaron juntos en un videoclip de una canción que ahora, dados los recientes acontecimientos, cobra un significado completamente diferente.

En 2007, Griselda Siciliani y Luciano Castro tuvieron un breve romance. En ese entonces ella trabajaba en Patito Feo y él en Lalola, no obstante, la historia de amor salió a la luz varios años después, cuando ya no estaban juntos. Sin embargo, en 2015 se reencontraron en un set de grabación, no para una serie ni una película, sino para un videoclip de una canción de la banda, La Franela.

En ese momento cada uno estaba por su lado, tanto en lo personal, como en lo laboral. Ella estaba en pareja con Adrián Suar, padre de su hija Margarita, y él mantenía una relación con Sabrina Rojas, madre de sus dos hijos menores, Esperanza y Fausto.

En 2015 los actores trabajaron juntos en un videoclip, hoy están en pareja en la vida real (Foto: Captura de video)

Como buenos actores, ambos hicieron lo que tenían que hacer: dejaron cualquier tema personal afuera y se metieron en personaje. En el videoclip de la canción “Fue tan bueno” del grupo La Franela, interpretaron a una pareja que se encontraba afuera de un bar y mantenía una conversación entre amor, risas y lágrimas. Ella con cigarrillo en mano, blusa a lunares y taco aguja. Él, con el pelo corto, remera y un par de jeans. Una charla que se coronaba con un abrazo que decía más que mil palabras.

En 2015 los actores trabajaron juntos en un videoclip, hoy están en pareja en la vida real (Foto: Captura de video)

Pero, la cuestión central acá es que esa canción de 2015 toma otro sentido a 2024, dado que hoy, esa pareja de ficción que intercambiaba miradas, opiniones y algunas lágrimas, mantiene una relación en la vida real. Y, justamente, ese tema, podría ser el que hoy “musicalice” la historia de amor que viven actualmente Castro y Siciliani, una historia de reencuentros, de nuevos comienzos y oportunidades.

Luciano Castro y Griselda Siciliani trabajaron juntos en el videoclip de una canción en 2015 (Foto: Archivo / Instagram @griseldasiciliani)

“Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar / Como no decírtelo ignorar lo que nos pasa / Cómo no pensar en vos, cuando estoy lejos de casa / Y que me digan si no vale la pena arriesgar / Todo el silencio del mar / Por tus abrazos mi amor”, reza parte de la letra.

"Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar", reza parte de la canción de 2015 (Foto: Captura de video)

Esta semana, Castro y Siciliani confirmaron que están en pareja. “Todo ok con Luciano, estamos saliendo y está todo bien”, le dijo la actriz al programa A la tarde (América). Unas horas más tarde, el actor enfatizó en Noche al Dente: “No es una chica más. A mí me gusta la Tana, me gusta mucho”. Además, reveló que el “reencuentro” se dio en el cumpleaños de Carla Peterson en abril, donde ambos coincidieron y les volvió a picar el bichito del amor.

Letra completa de “Fue tan bueno”, la canción de La Franela

Cada vez que me imagino el momento de partir

Se me cierra la garganta y me muero por pedir

Que me mires a los ojos, que me digas sin decir

Que lo malo fue tan bueno que podrías repetir

Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar

Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar

Cada vez que tengo frío por las noches sin dormir

Como siempre en tu cabeza hay palabras para mí

Que me guían cuando sueño, que no me dejan mentir

Que lo malo fue tan bueno que podrías repetir

Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar

Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar

Como no decírtelo, ignorar lo que nos pasa

Cómo no pensar en vos, cuando estoy lejos de casa

Y que me digan si no vale la pena arriesgar

Todo el silencio del mar

Por tus abrazos mi amor

Cada vez que me imagino el momento de partir

Se me cierra la garganta y me muero por pedir

Que me mires a los ojos, que me digas sin decir

Que lo malo fue tan bueno que podrías repetir

Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar

Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar

Como no decírtelo, ignorar lo que nos pasa

Cómo no pensar en vos, cuando estoy lejos de casa

Cómo no decírtelo, un secreto mal guardado

Lo que el viento nos dejó, me lo llevo a todos lados

Y que me digan si no vale la pena arriesgar

Todo el silencio del mar

Por tus abrazos mi amor

LA NACION