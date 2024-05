Griselda Siciliani confirmó que está en una relación con Luciano Castro: “Estamos muy bien”

Escuchar

Desde la inesperada separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas, quienes estuvieron en pareja durante más de una década y son padres de Esperanza y Fausto, sus seguidores esperaban que reiniciaran su relación. Luego de que a la conductora de Pasó en América (América TV) la vincularan con Juan Martino, ahora a su expareja también habría apostado nuevamente al amor.

Griselda Siciliani aseguró que está "en algo" con Luciano Castro: “Estamos muy bien”

Según habían revelado hace tan solo algunos días, Castro, quien se separó de Flor Vigna a principios de febrero de este año, estaba saliendo con la expareja de un famoso actor y productor. Rápidamente, se supo que se trataba de Griselda Siciliani. Fue la misma protagonista de la pareja quien se lo confirmó a un móvil de A la tarde (América Tv), el magazine conducido por Karina Mazzocco.

Los integrantes del panel, al ver la reacción de la actriz cuando le preguntaron por el actor, quedaron sorprendidos. Es que la mujer no dudó ni se quedó en silencio. Cuando le consultaron si confirmaba el romance con Luciano Castro y si estaba en pareja con él, respondió con firmeza: “Sí, estamos muy bien”.

Griselda Siciliani aseguró que está en pareja con Luciano Castro: “Estamos muy bien” NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

Por su parte, Laura Ubfal, quien se encontraba escuchando todo desde un móvil, sumó detalles a la historia de amor de los artistas. “Lo que, en algún momento, fue un ‘touch and go’ se debe haber vuelto algo más en serio porque, si no, Griselda no lo hubiera confirmado”, aseguró Laura Ubfal.

Esta confirmación se da en un contexto en el que la pareja fue vista cenando el viernes pasado, con una imagen compartida en LAM (América). En esta línea, los amigovios no pudieron sostener el misterio y, ante las consultas de los periodistas, no tuvieron más remedio que confirmar que estaban juntos.

Flor Vigna y Luciano Castro: terminaron su relación en febrero Santiago Cichero/AFV

En mayo, tras las idas y vueltas con Flor Vigna y la reaparición de Griselda en su vida, a Luciano le hicieron una nota en Socios del Espectáculo (eltrece) y fue tajante a la hora de responder sobre su actual pareja, a quien, en ese momento, desmintió: “No me enoja, lo tomo como lo que es, una pavada más”. “Sobre todo si es Griselda, porque si me inventás con una persona que no conozco, por ahí sí me enojo, pero bueno, ya lo mío con ella data de años”, aseguró en aquél entonces.

“Más allá de lo que pudo haber pasado, mil veces nos inventaron romances y nada, no me pasa nada”, había dicho el actor de El primero de Nosotros (Telefe). Sobre esta novela, el panel de A la tarde recordó que él actuaba de esposo de Jorgelina Aruzzi, con quien aseguraron que se “ha dado cientos de besos” y quien, a su vez, es amiga de Siciliani. De esta forma, los periodistas aseguran que la relación de los actores está basada en la confianza y la buena onda.

“Nos cruzamos en un lugar y hablamos y nos reíamos de eso, pero nos reíamos en el sentido de con qué facilidad se instala algo. Uno a veces piensa: ‘Hay que tocar a alguien importante con esa liviandad’. Y no lo digo hablando de mí. Pero bueno, en un punto te reís”, reflexinó, Castro, de manera irónica cuando intentó negar su relación con Griselda.

