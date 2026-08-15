Flor Vigna quedó en el centro de las críticas por su higiene en La Casa de los Famosos: “No limpia nada”

La participación de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México comenzó a estar atravesada por distintos conflictos de convivencia. La artista argentina se incorporó al reality como parte de una nueva etapa profesional, pero su presencia dentro de la casa ya generó opiniones divididas entre sus compañeros. En las últimas horas, Cynthia Klitbo la cuestionó públicamente y apuntó contra varios de sus comportamientos cotidianos.

La actriz mexicana hizo referencia a la manera en la que Vigna se desenvuelve dentro de los espacios comunes y, especialmente, a su supuesta falta de compromiso con el orden y la limpieza. Sus declaraciones no solo cuestionaron la colaboración de la argentina en las tareas domésticas, sino también determinados hábitos que, desde su perspectiva, afectan la convivencia con el resto de los participantes.

Klitbo explicó por qué su actitud le resulta molesta y apuntó directamente contra lo que considera una falta de predisposición para ocuparse de las tareas de la casa. “A mí la gente huevona me molesta. Demasiado. Y esta mujer es muy huevona”, sostuvo la actriz. En México, este término se utiliza para describir a una persona perezosa o que evita hacer esfuerzos.

Cynthia Klitbo apuntó contra distintos hábitos de la cantante argentina

Como ejemplo de lo que cuestiona, Klitbo contó una situación que habría ocurrido en la cocina. Según su relato, Vigna buscó comida entre distintos recipientes, preparó algunas cosas y después se fue sin encargarse de dejar todo ordenado. “Agarra hoy y abre tres tuppers, buscando qué comer. Y en eso pues, algo no le gustó y arregló tres cosas y se salió. Es todo lo que hace en todo el día”, relató frente a las cámaras.

Pero las críticas no terminaron ahí. Klitbo también hizo referencia a algunas costumbres de la influencer argentina durante las comidas y señaló una conducta que considera inapropiada dentro de la casa. “De repente la ves con los pies en la mesa y come así. O sea, yo no puedo con ella”, manifestó, visiblemente molesta.

Vigna también fue cuestionada por algunas de sus costumbres durante las comidas

Por último, la actriz mexicana cuestionó que Vigna, según su interpretación, atribuya algunas diferencias culturales a su condición de extranjera. Para Klitbo, esa explicación no justificaría el rechazo que, de acuerdo con sus dichos, habría despertado entre otros participantes. “Va de uno en otro, ‘es que yo como soy extranjera’. Y no, se ha ganado la animadversión de la gente porque jode de un hilo, porque no colabora, porque no limpia nada”, concluyó.

De esta manera, Flor Vigna quedó nuevamente en el foco de La Casa de los Famosos México, esta vez por cuestionamientos relacionados con la limpieza, el orden y sus hábitos de convivencia dentro del reality.