Flor Vigna desembarca en La Casa de los Famosos México y ya protagonizó un divertido blooper

Flor Vigna suma un nuevo capítulo a su carrera. La cantante, actriz y conductora fue confirmada como una de las participantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, el exitoso reality de Televisa que comenzará el próximo 26 de julio y que reúne a algunas de las figuras más populares del espectáculo latinoamericano.

La noticia fue anunciada por la producción después de varios días de especulaciones en redes sociales, donde los seguidores del programa intentaban descifrar la identidad de cada nuevo habitante a partir de una serie de pistas. Finalmente, Vigna fue presentada oficialmente como la octava integrante del elenco y se convirtió, por ahora, en la única representante argentina dentro de la competencia.

Flor Vigna va a participar de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, el exitoso reality de Televisa

Para la artista se trata de una apuesta de alto perfil y buscará conquistar una audiencia mucho más amplia. La Casa de los Famosos México suele convertirse en uno de los programas más comentados de la televisión hispana y ofrece una vidriera internacional que en ediciones anteriores impulsó la popularidad de varios de sus participantes.

¿De qué se trata La Casa de los Famosos México?

El programa reúne perfiles muy diferentes bajo un mismo techo. Actores, personalidades de internet, conductores y figuras del entretenimiento conviven las 24 horas frente a las cámaras, en un formato donde las alianzas, los conflictos y la exposición permanente suelen convertir cualquier episodio cotidiano en un fenómeno viral.

Durante su presentación, Vigna dejó entrever cuál será su estrategia de convivencia. Aseguró que buscará rodearse de personas auténticas y sostuvo que prefiere que sus compañeros le señalen con sinceridad cualquier actitud que pueda generar conflictos, antes que convivir con dobles discursos. También adelantó que le gustaría formar equipo con algunas de las celebridades ya confirmadas.

La producción ya confirmó, además de Vigna, la participación del actor y presentador Ernesto Laguardia, la influencer Karina Torres, las actrices Ximena Herrera y Cynthia Klitbo, el estilista e influencer Aldo Rendón, el actor y modelo Moisés Peñaloza y el cantante y actor Yahir, mientras en los próximos días continuará revelando el resto del elenco que ingresará a la casa.

La perlita de Flor Vigna en la televisión mexicana

Fiel a su estilo descontracturado, Vigna ya le regaló al público mexicano uno de los momentos más comentados de la previa al estreno de La Casa de los Famosos México. Durante una transmisión en vivo junto a la conductora Wendy Guevara, la artista argentina protagonizó un blooper que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Mientras conversaban en el estudio, Vigna se corrió hacia uno de los extremos del sillón en el que estaba sentada y perdió el equilibrio. En cuestión de segundos terminó en el piso, ante la sorpresa de Wendy, que interrumpió la charla para preguntarle, entre risas: “¿Qué pasó?”. Vigna reaccionó con humor y desdramatizó la situación. “Te dije que soy muy torpe”, respondió entre carcajadas, dejando en claro que había sido una caída menor. La conductora aprovechó el momento para seguir el juego y lanzó una broma que desató las risas del estudio: “Todavía ni entraste a la casa y ya estás generando contenido”. El intercambio no tardó en multiplicarse en las redes sociales, donde los seguidores del reality celebraron la espontaneidad de la participante argentina.

La incorporación de Vigna generó expectativa tanto en la Argentina como en México. Con una comunidad de más de 5,5 millones de seguidores en Instagram, llega al programa como una figura ya consolidada en formatos de competencia, un terreno que conoce desde sus comienzos en Combate. Su popularidad creció definitivamente tras consagrarse en dos ediciones de “Bailando por un sueño" y desde entonces amplió su carrera como actriz y cantante. En los últimos meses también logró instalar su nombre en el mercado mexicano gracias a su participación en Supernova, el evento de boxeo entre celebridades e influencers. Allí derrotó a la creadora de contenido Alana Flores y consiguió una repercusión que terminó abriéndole las puertas de la televisión mexicana.

Ahora afrontará un desafío completamente diferente: convivir durante semanas bajo la mirada permanente de las cámaras y competir por un premio de cuatro millones de pesos mexicanos -alrededor de 230 mil dólares-, en uno de los realities más exitosos y comentados de la televisión de habla hispana.