Flor Vigna recordó su experiencia laboral con Nicolás Cabré y arremetió sin filtro contra el actor: “Mala persona”

A siete años de que la telenovela Mi hermano es un clon (eltrece) llegara a su fin, volvió a reavivarse la fuerte interna que hubo entre dos de sus tres protagonistas. Flor Vigna, que actualmente participa del reality La casa de los famosos México (Vix), recordó su experiencia en el programa y apuntó sin filtro contra Nicolás Cabré, calificándolo de “neurótico”, “mala persona” e “insoportable”.

“En mi primer protagónico me tocó con un actor que allá es muy conocido, pero él es como muy neurótico, como que puede llegar de muy mal humor un día”, le dijo Vigna a una de sus compañeras en un recorte del reality que compartieron en la emisión del lunes 27 de julio de LAM (América TV). Cabe recordar que, tras su exitoso paso por el Bailando por un sueño, entre mediados de 2018 y principios de 2019, la bailarina tuvo su primer protagónico en una ficción y compartió la pantalla con Cabré y Gimena Accardi.

Entre 2018 y 2019, Gimena Accardi, Nicolás Cabré y Flor Vigna protagonizaron Mi hermano es un clon

Aun después de todo el tiempo que pasó en el medio, los recuerdos negativos sobre su pareja de ficción de Polka no se erradicaron. “¿No te ha pasado de alguna superestrella que actúa muy bien y es muy talentosa, pero estamos todos esperando que, por favor, venga de buen humor?”, cuestionó. En ese sentido, aseguró que la situación era “muy difícil” porque, además de ser su primer protagónico, en la ficción sus personajes estaban enamorados y en la vida real la situación era muy tensa. “Era como: ‘Te amo, estoy re enamorada de vos’ y en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era malísimo, era muy mala persona con los técnicos y con los vestuaristas”, indicó.

Asimismo, calificó a Cabré como “insoportable” y reconoció que le hubiese gustado hacerle frente en aquel momento y dejarle en claro lo que pensaba de él. “Pero yo recién empezaba, entonces también me arrepiento de haber sido tan sumisa”, sentenció.

Para promocionar la novela, en 2019 Vigna publicó en sus redes una foto íntima de sus personajes y estalló el escándalo

Esta no es la primera vez que se hacen eco las tensiones que existieron entre Cabré y Vigna. En 2019, mientras la telenovela estaba al aire, estalló el escándalo cuando, para promocionar la producción en sus redes sociales, la bailarina publicó una foto de una escena íntima de Mateo y Ámbar (sus personajes). Esto hizo que Laurita Fernández, quien entonces era pareja del actor y había sido jurado del Bailando mientras ella era participante, estallara de furia, puesto que lo consideró una provocación.

El conflicto escaló mediáticamente y sacó a la luz las internas dentro del elenco. Aunque el posteo fue eliminado, las cosas no volvieron a ser las mismas entre ellos. “Traté de no darle importancia y entender que era un problema de Cabré con su pareja. Creo que él tiene un problema de pareja con todas sus parejas y que es más de él que mío”, sostuvo Vigna en diálogo con la revista Caras meses después de que la telenovela llegara a su fin. Debido a lo mal que terminaron las cosas, dijo que nunca más volvería a trabajar con el actor ni a sufrir por un trabajo.