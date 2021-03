Guerra de bikinis: Ivana Nadal posó junto a su novio con el mismo traje de baño que Nati Jota

La guerra entre Ivana Nadal y Nati Jota parece no tener fin: desde que la modelo empezó a salir con el exnovio de la influencer, nació un conflicto que se vive en las redes sociales. Un día después de que Jota luciera una bikini blanca, su “enemiga” posó con un traje de baño muy similar, acompañada de su pareja, Bruno Siri.

El lunes, Nati Jota le mostró a sus seguidores una de sus conjuntos favoritos y además les hizo una confesión: “Amo este modelo de bikini que solo puedo usar para fotos porque no me sostiene nada. Muchas me entenderán, lo sé”. Unas horas después de este posteo, Nadal subió una postal junto al rugbier chaqueño desde las playas de Brasil, usando el mismo estilo de traje de baño.

Del mismo color, y con un diseño muy similar, la modelo se mostró muy cariñosa con su novio, y enseguida limitó los comentarios de la publicación. A diferencia de Jota, que se sacó una selfie en su vestidor, la pareja posó con el paisaje de la arena y el sol, y para los fanáticos de la influencer esto se traduce como una provocación.

Sin embargo, la primera en publicar una imagen con el traje de baño blanco fue Nadal, a finales de enero. Durante su escapada a Tulum, México, compartió con sus seguidores algunas imágenes donde estrenó la bikini blanca de la discordia. Incluso tiene el mismo modelo en otros dos colores: negro y turquesa; y también los lució en sus viajes.

Ivana Nadal ya se había mostrado con la misma bikini que Nati Jota: tiene el modelo en tres colores Instagram @ivinadal

Coincidencia o no, el conflicto entre las influencers sigue en pie, y cada pequeño detalle que las relacione hace saltar las alarmas de sus fanáticos. Jota tiene 1,9 millones de seguidores, mientras que Nadal supera los 2,7 millones; y este multitudinario público virtual está atento a los guiños mutuos que intercambian en las redes.

LA NACION