Barby Silenzi reveló que practica el poliamor con El Polaco: “Está todo consensuado”

Barby Silenzi no se guardó nada y contó una intimidad de la pareja. En una entrevista picante con Intrusos (América), la modelo contó que ella y “El Polaco” practican el poliamor. “Tenemos algo abierto”, dijo Silenzi, aunque aclaró: “Pero la cosa siempre es de a dos”. Además, la modelo reveló que hay una famosa conductora de televisión que les interesa tanto a ella como al cantante.

En las últimas semanas, los rumores de una ruptura entre Silenzi y El Polaco se volvieron cada vez más frecuentes. Ahora, ella habló del vínculo que tiene con el cantante y desmintió una separación, aunque dio detalles sobre los códigos internos de la pareja para practicar el poliamor.

“¿Qué postura tenés vos con respecto al poliamor, al amor libre? ¿Ustedes tienen un código abierto con el Polaco?”, consultó Rodrigo Lussich a Silenzi. “Porque a veces no sabemos si el problema son las canas al aire o si está todo bien para hacer cualquier cosa”, agregó el co-conductor de Intrusos.

“El tema es así: nosotros tenemos algo abierto”, respondió la mujer del cantante de cumbia. “Pero no es que él se va y va a estar con cualquiera y yo acá, que ni me entero. No, la cosa siempre es de a dos. De a dos somos abiertos, juntos. No cada uno por su lado”.

“O sea, ¿si participa alguien es con los dos, no por fuera?”, indagó Lussich. “Claro, tiene que ser consensuado por los dos y tenemos que compartir todo”, sumó Silenzi, que informó que, aunque su pareja “se hace mucho el canchero”, en realidad, “es muy celoso”.

Además de contar cuáles son los arreglos internos de la pareja tras haber abierto la relación, Silenzi contó qué famosa le interesa tanto a ella como a “El Polaco”. “Nuestro permitido es juntos, no separados, y es Flor Peña”, reveló. “El Pola se muere por ella y a mí me encanta. Es una bomba, espectacular”. “Todo bien con las mujeres, ¿ahora el Polaco acepta a un hombre?”, consultó la panelista Sheila González. “Sí, por supuesto, él acepta”, respondió Silenzi.

