Florencia Torrente habló sobre su delicado momento de salud y compartió el diagnóstico: “Me puse a llorar”

Florencia Torrente atraviesa un delicado momento de salud. A través de un video que publicó en Instagram, contó que, al hacerse los chequeos anuales, el médico le dijo que tenía placas en las carótidas y los niveles de colesterol mucho más altos de lo deseado. “Lo único que pensé fue: ‘Me voy a morir mañana’”, admitió. Si bien su primera razón fue de pura angustia, preocupación y llanto, rápidamente se puso en acción y contó cómo es el tratamiento que comenzó siguiendo las recomendaciones médicas.

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