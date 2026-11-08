Abel Pintos, sobre la visita del papa León XIV a la Argentina: “Como hombre de fe me emociona; muchos queríamos esta oportunidad y me honra ser elegido”

El cantante Abel Pintos confirmó su participación en la visita que el papa León XIV realizará a la Argentina el próximo lunes 9 de noviembre en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. El artista expresó su alegría ante la convocatoria oficial y describió la intensa espera que atravesó desde el primer contacto hasta recibir la confirmación definitiva del Vaticano, un proceso caracterizado por protocolos estrictos y tiempos institucionales extensos. “La ansiedad nos movilizó y nos carcomió por dentro”, admitió el músico en una charla con Puro Show de eltrece al referirse a la incertidumbre vivida durante los meses previos a la resolución final.

Qué sintió Abel Pintos cuando le propusieron cantar para el Papa y qué está esperando

El intérprete destacó el peso espiritual de este compromiso en su trayectoria personal. “A mí como hombre de fe me emociona mucho. Y por supuesto que la emoción fue superlativa cuando me hicieron saber que además me habían considerado para cantarle a él, y junto a él de alguna manera, en un momento maravilloso que vamos a vivir”, manifestó.

Según relató, su nombre surgió a través de la Iglesia local, la cual propuso su figura ante las autoridades vaticanas para acompañar musicalmente al Papa. “Nos hicieron saber que lo que habían hecho era proponerme a mí como artista para poder acompañarlo musicalmente en alguna de todas estas acciones que va a llevar adelante”, precisó Pintos sobre el inicio del vínculo.

La elección de Abel Pintos

Sobre las razones detrás de su selección para representar a la música local, el cantante confesó que aún desconoce los motivos específicos. “No me lo dijeron. En algún momento tendré la oportunidad de preguntarle a alguno de los que haya sido parte de todo el proceso”, sostuvo el artista. Pese a la incertidumbre, valoró profundamente la distinción recibida ante sus pares.

“En la Argentina muchos de mis colegas, a los que conozco, quiero y admiro, tienen una conexión muy especial con la fe, así que sé que somos muchos los que hubiésemos querido tener esta oportunidad. Por eso también me honra de alguna manera representar a la música argentina en un momento así”, afirmó. Este encuentro tendrá un matiz único para él, ya que constituye la primera vez que conocerá personalmente a un Pontífice.

Abel Pintos todavía no comprende por qué lo eligieron para cantar en la visita del Papa a Claypole (Fuente: Captura de pantalla)

En cuanto a la dinámica del evento, el entorno del músico aclaró a LA NACION que aún aguardan precisiones sobre el repertorio y la estructura de la participación. Pintos prefirió mantener la cautela y evitar propuestas unilaterales. “Cuando voy de visita me gusta ponerme a disposición. Estoy en ese proceso”, explicó el cantante al diferenciar esta presentación de sus conciertos habituales, donde impone sus propias reglas y búsquedas estéticas.

“Cuando es un concierto mío tengo mis leyes, pero cuando voy de visita me gusta ponerme a disposición”, concluyó. Por ahora, el músico prefiere enfocarse en el momento presente sin mayores detalles sobre la logística del encuentro.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA