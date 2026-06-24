Franco Bagnato comenzó en Radio 10 con una mirada federal y sin una mirada política de la actualidad

Radio 10 AM 710 se encuentra en pleno proceso de renovación para sus días sábados y domingos. La emisora busca dejar atrás el peso de la agenda política y económica más dura, apostando en su lugar por formatos más relajados y entretenidos.

En este contexto de cambios, ya se dieron por finalizados los ciclos que ocupaban la franja de 10 a 12, tales como Conflicto de intereses -el programa a cargo de Ariel Zak los sábados- y Reloj de Arena, el clásico ciclo conducido por Liliana López Foresi los domingos.

El último fin de semana marcó el debut de Buen día Argentina, el ciclo conducido por Franco Bagnato. Con una marcada mirada federal, el programa tiene como objetivo empatizar con la audiencia desde un lado más humano, sin dejar de lado la música y el buen humor. Esta incorporación representa, además, el regreso de Bagnato a su histórica vocación radial.

Bagnato está acompañado por Paula Marusich, Gustavo Romero, Roberto Gerbasi, Sebastián Fernández, Brenda Prestia e Ian Lombardía.

La reestructuración de la grilla podría no terminar acá: según pudo saber LA NACION, en julio se proyectan más cambios y ya se habla fuertemente del pase de un reconocido ciclo de una AM competidora para ocupar una franja de los domingos, lo que se confirmaría en las próximas horas

Radio Jai en peligro de cierre tras 33 años al aire por falta de recursos

La histórica emisora judía hispanoparlante Radio Jai FM 96.3, con sede en Buenos Aires, atraviesa una profunda crisis económica que podría derivar en su cierre definitivo luego de más de tres décadas de transmisión ininterrumpida.

El anuncio fue realizado por su director y cofundador, Miguel Steuermann, durante una entrevista en Net TV, donde reconoció con crudeza la situación actual del medio: “Nos hemos quedado sin recursos y tenemos unos costos operativos que no podemos sostener. Ejercer el periodismo independiente en la Argentina resulta cada vez más complejo desde el punto de vista económico”.

Fundada en 1992 por Daniel Minujin y Miguel Steuermann, Radio Jai se consolidó como la primera emisora judía de Latinoamérica con transmisión las 24 horas. Su nacimiento se produjo pocos meses después del trágico atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, convirtiéndose rápidamente en un faro informativo y cultural de referencia para la comunidad judía argentina y para oyentes de todo el mundo a través de sus plataformas digitales.

De concretarse el cese de sus actividades, se pondrá fin a una trayectoria histórica de 33 años en el aire.