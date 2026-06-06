Franco Bagnato se suma a los fines de semana de Radio 10

La emisora del Grupo Indalo profundiza su cambio de rumbo para los sábados y domingos: busca dejar atrás el peso de la agenda política y económica para apostar por formatos más descontracturados.

Tal como había adelantado esta sección, Radio 10 AM 710 se encuentra en pleno proceso de reperfilamiento de su grilla del fin de semana. Avalada por un sostenido crecimiento de audiencia de lunes a viernes, la emisora busca renovar el aire de los sábados y domingos con propuestas que se alejen de la rigidez de la actualidad y la política.

En este contexto de renovación, se confirmaron bajas de peso en la programación: al ya anunciado final de Reloj de Arena, el clásico ciclo conducido por Liliana López Foresi -domingos de 10 a 12- , se le suma ahora la despedida de Conflicto de intereses, el programa a cargo de Ariel Zak que ocupaba la misma franja horaria los sábados.

Para cubrir este espacio estratégico, las autoridades de la radio confirmaron la incorporación de Franco Bagnato. El periodista, locutor y conductor se hará cargo de la franja de 10 a 12, tanto los sábados como los domingos, con un formato de mayor distensión.

Bagnato cuenta con un extenso y reconocido recorrido en el éter y la televisión. Fue el creador, fundador y director de FM Brisas de Mar del Plata, la emisora atlántica donde además lideró durante años Te soy franco, el programa insignia de la segunda mañana local. Asimismo, en 2016 asumió el cargo de director general de Radio Provincia de Buenos Aires, donde gestionó integralmente los contenidos del medio estatal.

Además, formó parte de importantes emisoras de alcance nacional como Radio Continental, Belgrano y Del Plata, entre otras.

Enrique Macaya Márquez comentará el Mundial 2026 por DSports Radio

DSports Radio FM 103.1 confirmó un despliegue sin precedentes para la cobertura del Mundial 2026, que comenzará el próximo 11 de junio en Canadá, los Estados Unidos y México. La gran novedad de la emisora deportiva es la incorporación de una leyenda absoluta del periodismo: Enrique Macaya Márquez, quien a los 91 años volverá a comentar una Copa del Mundo.

Con esta participación, Macaya alcanzará la histórica marca de 18 Mundiales cubiertos a lo largo de su carrera, consolidando un récord mundial prácticamente inalcanzable y reafirmando su lugar en el olimpo de la profesión.

La FM deportiva transmitirá los 104 partidos de esta edición (la más grande de la historia) con un ambicioso despliegue periodístico que incluirá transmisiones en vivo desde las sedes, análisis tácticos, entrevistas exclusivas y una programación especial dedicada las 24 horas al minuto a minuto del torneo.

Nota Enrique Macaya Marquez Martin Lucesole

Gisela Busaniche se incorporó a Delta 90.3 para liderar la primera mañana

La FM de DK Group renovó su grilla a partir de junio con una fuerte apuesta informativa. Gisela Busaniche asumió la conducción de Wake Up, el ciclo que se emite de lunes a viernes de 7 a 10 horas. La propuesta promete combinar actualidad, entrevistas y un análisis cercano de la realidad social, apoyada en la identidad musical característica de la emisora

El equipo se completa con la participación de Mauro Federico a cargo de la sección política y Lautaro Androszczuken la cobertura deportiva.

“Delta es una radio con información de primera y buena música, así que para mí es todo un desafío sumarme a la programación para hacer las mañanas. El objetivo es generar una programación que informe, que sorprenda con las historias y también que podamos reflexionar juntos”, destacó Busaniche, reconocida también por su trayectoria en Telefe Noticias. La periodista admitió que la conducción de un espacio de primera mañana era “una deuda y un desafío” en su carrera.

Con este movimiento, Delta 90.3 refuerza su programación diaria, que mantiene en su grilla a figuras clave como Maxi Sardi (El Disparador), Nacho Otero (Coworking), David Cayón (Super Sábado), Augusto “Tartu” Tartúfoli (La Máquina) y el propio Mauro Federico con su edición de fin de semana.