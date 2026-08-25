Franco Colapinto y Maia Reficco estarían otra vez juntos: la foto en Ámsterdam que lo confirmaría

¿Segunda oportunidad para Franco Colapinto y Maia Reficco? Según una foto que trascendió en las últimas horas, todo parecería indicar que sí. A un mes de que surgieran las versiones de que habrían decidido separarse, el piloto de la Fórmula 1 y la actriz fueron vistos caminando juntos en las calles de Ámsterdam y las especulaciones sobre el estado de su relación no tardaron en surgir.

En la emisión del lunes 24 de agosto de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre anunció la reconciliación de la pareja junto a una foto en la que se los pudo ver, de espaldas, mientras caminaban abrazados por Ámsterdam. Cabe mencionar que el pasado fin de semana tuvo lugar el Gran Premio de los Países Bajos, carrera en la que el argentino finalizó en la decimocuarta posición.

La foto de Reficco y Colapinto en Ámsterdam que alimenta los rumores de reconciliación (Foto: Captura / América TV)

“Ella lo debe haber ido a ver a él y salieron a pasear juntos. Yo tenía la data de cuándo se separaron, de que estaban como en una crisis. No sé si eso fue de ellos o más del entorno. A mí lo que me llegó es que a la familia de él, o más precisamente a la mamá de él, ella le parece intensa”, sostuvo Latorre.

“Estuve averiguando y me dijeron que ella es un amor, que el hermano es divino. Yo entiendo que cuando los deportistas empiezan a pegar los primeros contratos y a ganar guita, pasa como con los jugadores de fútbol, que la novia molesta porque se desenfoca”, continuó la conductora y se mostró a favor de la pareja: “Ellos se enamoran, hacen lo imposible para verse y medio que les parece intensa por eso, pero en realidad hay que dejar que los chicos sigan”.

En julio surgieron versiones de que Franco Colapinto y Maia Reficco estaban separados CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hasta el momento, ni Reficco ni Colapinto se pronunciaron sobre el estado de su relación, así como tampoco lo hicieron hace un mes cuando surgieron los rumores de separación. Sin embargo, en los últimos días se advirtió un intercambio de “Me gusta” en las redes sociales, lo cual, en la actualidad, puede significar mucho más que mil palabras.

Las versiones de separación comenzaron en julio —tres meses después de que la pareja confirmara su relación—, cuando en Primicias Ya (América TV) mencionaron una publicación de la cuenta de Instagram @f1gossip._.monger, que sigue de cerca las relaciones sentimentales de los pilotos de la Fórmula 1, que se preguntaba si los argentinos estaban en crisis o separados. ¿El motivo? La última vez que se los había visto juntos en el paddock fue el 7 de junio en el Gran Premio de Mónaco. A eso se le sumó la “escasa interacción en redes sociales, especialmente del lado de Franco”, sobre todo teniendo en cuenta que el 14 de julio ella cumplió años y él no la saludó públicamente.

Según Pepe Ochoa, la pareja se habría separado porque Colapinto estaba en "una una fuerte crisis personal" y no podia dedicarle tiempo a la relación Kym Illman - Getty Images North America

A partir de estas especulaciones, fue Pepe Ochoa quien confirmó la ruptura. “Él está en una fuerte crisis personal. Estaba enganchado con ella, pero no le puede dar ni el tiempo ni la energía que se merece como novia”, dijo en LAM (América TV), argumentando que la distancia física y sus compromisos laborales habrían causado estragos.

Esto no es un detalle menor, puesto que mientras Colapinto está abocado de lleno en su desempeño en la Máxima y busca asegurarse su butaca para la próxima temporada, este miércoles 26 de agosto Reficco, que viene de lanzar su primera canción “Amapolas”, desembarca en Prime Video con The Last Sunrise, película basada en la novela homónima de Anna Todd que la tiene como protagonista. No obstante, a pesar de sus apretadas agendas, todo parecería indicar que el amor aún sigue en carrera.