Aseguran que Franco Colapinto y Maia Reficco estarían en crisis: “Una incógnita”

¿Separación? ¿Crisis? ¿Problemas de agenda? ¿Menos exposición? Son muchos los interrogantes que giran en torno a la pareja conformada por Franco Colapinto y Maia Reficco. Se los empezó a vincular sentimentalmente a principios de este año cuando el piloto subió a su cuenta de Instagram una foto de ella usando su casco. Si bien él dijo que seguía soltero, las versiones de que estaban en una relación cada vez sonaban más fuertes. Finalmente, la confirmación llegó en abril durante el Road Show que protagonizó Colapinto en Palermo. Sin embargo, durante las últimas semanas resonaron con fuerza las versiones de que podrían estar atravesando un impasse.

En la emisión del martes 21 de julio de Primicias Ya (América TV), Marina Calabró se hizo eco de las versiones de que Colapinto y Reficco estarían en crisis. Hizo mención directa a una publicación de la cuenta de Instagram @f1gossip._.monger, que sigue de cerca las relaciones sentimentales de los pilotos de la Fórmula 1. Si bien la página aclaró que eran especulaciones y no confirmaciones, se preguntó si los argentinos estaban en crisis o separados.

Colapinto y Reficco blanquearon su relación en abril cuando coincidieron en Buenos Aires GettyImages

¿Cómo surgen estas preguntas? Por el hecho de que dejaron de mostrarse juntos y enamorados en el paddock. La última vez que se los vio juntos fue en el Gran Premio de Mónaco el domingo 7 de junio, aunque hay versiones que indican que el fin de semana siguiente Reficco habría estado en el Gran Premio de Barcelona, pero habría mantenido un bajo perfil. Incluso trascendió que los habrían visto afuera de un restaurante en Barcelona y que ella habría estado llorando.

Pero una de las cuestiones que más llamó la atención es la “escasa interacción en redes sociales, especialmente del lado de Franco”, sobre todo teniendo en cuenta que el 14 de julio ella cumplió años y él no la saludó en las redes sociales. Si bien esto no es del todo inusual, teniendo en cuenta que Colapinto comparte principalmente contenido vinculado a su carrera deportiva, el 27 de mayo, cuando él cumplió 23 años, su novia le dedicó un romántico posteo en Instagram. “Que los cumplas feliz”, escribió junto a fotos de su estadía en París.

La cuenta de Instagram @f1gossip._.monger advirtió que, mientras Reficco saludó a Coalpinto en sus redes por su cumpleaños, él no hizo lo mismo cuando fue el cumpleaños de ella (Foto: Instagram @f1gossip._.monger)

“Él empezó a ponerle ‘Me Gusta’ a fotos de mujeres. Ella, cuando se entera de todos estos rumores, empieza a likear fotos viejas de él”, comentó Calabró. “Lo dejamos como una incógnita porque ya las redes sociales expertas en Fórmula 1 los tienen apuntados hace rato porque es cierto que o bajaron el perfil o hay una distancia. De hecho, ella el fin de semana se fue a ver a la selección y él corrió el Gran Premio de Bélgica”, advirtió la conductora.

Hasta el momento, ni el piloto ni la actriz se pronunciaron públicamente al respecto. Si bien es cierto que llevan más de un mes sin mostrarse juntos, también está la posibilidad de que la distancia pueda estar vinculada a sus compromisos laborales. Durante el fin de semana del Gran Premio de Austria (26-28 de junio), Reficco estuvo en Los Ángeles, California, para participar del Obsessed Fest, un evento que organizó Prime Video para promocionar sus próximos lanzamientos, incluida The Last Sunrise, película basada en la novela homónima de Anna Todd que la tiene como protagonista y que llega a la plataforma de streaming el 26 de agosto.

Maia Reficco habló de Franco Colapinto y su experiencia en la Fórmula 1

Durante el evento, habló por primera vez de su noviazgo con Colapinto. Le preguntaron si se ponía nerviosa durante las carreras y, aunque no mencionó con nombre y apellido a su novio, no dudó con su respuesta. “Nunca podría enojarme o ponerme nerviosa frente a alguien por hacer lo que ama. Creo que para mí mirar a alguien hacer lo que ama es la cosa más especial del mundo”, le dijo a Entertainment Tonight. “Cuando se trata de alguien a quien amás —como tu pareja—, lo único que podés desear es que sea feliz y que pueda hacer lo que lo apasiona. Entonces, realmente no tengo mucho que decir sobre eso. La verdad, no me pongo nerviosa porque está haciendo lo que ama”, sentenció.